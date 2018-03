La Fiorentina fa tornare la Juve tra i comuni mortali nella serata di Antognoni. Giancarlo a Firenze come Maradona a Napoli

© foto di Federico De Luca

Non è stata, non è e non sarà mai una partita come tutte le altre. Per Firenze, non c'è niente da fare, la partita contro la Juventus rimane l'evento calcistico dell'anno. Il tifoso fiorentino è un tifoso particolare, penso non ce ne siano uguali, la sua fede per la Fiorentina va oltre. Il tifoso viola o ti odia o ti ama incondizionatamente. La sua passione va oltre. La coreografia della curva dedicata a Giancarlo Antognoni ne è una prova tangibile. Sarebbe facile osannare un campione, come Roma fa con Totti, quando è ancora in campo. Ma quello che succede a Firenze per Giancarlo lo si può paragonare, forse in forma leggermente minore, solo a quello che Maradona suscita a Napoli. Giocatori che rimangono nei cuori della gente anche se hanno smesso da decenni di calcare i campi di gioco. Questo è anche un segno dei tempi. Il tempo dei miti, dei grandi personaggi con una personalità spiccata sia fuori che dentro il campo ahimè non esiste più. Ecco perché personaggi come Antognoni suscitano nei tifosi, quelli veri, emozioni e sentimenti incancellabili.

Ma torniamo a parlare della partita: Juventus stanca e poco incisiva. centrocampo divorato dal pressing viola, enorme difficoltà nei disimpegni difensivi, condizionati dal pressing asfissiante dei giocatori viola, Chiesa e Kalinic su tutti, ma anche da una condizione, credo solo fisica, stranamente imbarazzante di Buffon e Chiellini, che ho visto macchinosi e particolarmente in difficoltà degli altri. Higuain e Dybala meno precisi negli scambi corti hanno completato l'opera. Dall'altra i viola hanno sfoderato la partita quasi perfetta. Compattezza, poche sbavature e pressing costante sono state la chiave del meritato successo.

Vittoria importante che riapre il campionato: la Fiorentina ha fatto ritornare i bianconeri tra i comuni mortali. C'è solo da chiedersi se si tratta di un avvicinamento verso l'alto da parte delle altre squadre o di un momenti verso il basso da parte della squadra di Allegri. La compagine juventina, soprattutto nel reparto di centrocampo è peggiorata in qualità in questi ultimi due anni, quindi reputo ahimè che sia più la Juventus ad essersi indebolita. Intanto, campionato riaperto. Evviva il calcio!!!