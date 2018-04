TMW RADIO - Ceccarini: “Juve, conferme su Kovacic. Cuadrado può restare”

© foto di Giacomo Falsini

Nel corso di Dietro le quinte sulle frequenze di TMW Radio, il collega Niccolò Ceccarini ha parlato dei temi di attualità nel mondo del calciomercato.

La Juventus è sulle tracce di Strootman? “Non ne so niente, sono sincero. I bianconeri cercano un centrocampista, è monitorato anche Kovacic e ho avuto conferme in tal senso. Su Stootman non ho riscontri, ma può succedere di tutto”.

Le conferme su Kovacic? “Piace alla Juve, ma non c'è una trattativa col Real Madrid. Non ci sono ancora contatti con le merengues, ma credo che i bianconeri restino sui soliti nomi. Come quello di Matuidi, ma evidentemente si cercano anche altre ipotesi. Non si molla nemmeno Emre Can che, per ora, non ha rinnovato col Liverpool ma Klopp non vuole cederlo. Vedremo se i reds molleranno la presa”.

Keita può approdare alla Juventus? Col laziale in bianconero, chi può finire in panchina? “In quel caso, potrebbe finire anche in panchina. La Juve ha anche Pjaca da recuperare, Bernardeschi ha caratteristiche simili a quelle di Dybala. Douglas Costa può giocare solo sull'esterno, con Keita credo che possa esserci una turnazione. Potrebbe andare via Cuadrado, ma ho avuto conferme che la Juve voglia trattenerlo”.

Passiamo alla Roma, Monchi non ha escluso rilanci per Mahrez. “Sono dalla parte della Roma e di Monchi, con 35 milioni di euro è stata fatta una grande offerta. Però una simile cifra rappresenta una grande offerta per Mahrez, un esterno sotto contratto fino al 2020. Il Leicester, ovviamente, può decidere di rifiutare la proposta giallorossa perché continua a chiedere 40 milioni di euro”.

C'è il Milan su Immobile? “Credo che i rossoneri continuino a seguire Belotti, Kalinic, Diego Costa, Aubameyang. Resto su questa linea, in attesa di eventuali sviluppi. Il nome più caldo è quello di Kalinic, Immobile ha fatto bene e potrebbe rientrare nella filosofia rossonera ma non so se la Lazio possa accettare questa operazione”.

