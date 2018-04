TMW RADIO - Ceccarini: "Badelj non partirà a gennaio"

© foto di Giacomo Falsini

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

Badelj può partire a gennaio?

No, assolutamente. Per ora non ci sono segnali di rinnovo con la Fiorentina: può cambiare squadra a giugno, a contratto scaduto, ma non nel mercato invernale.

De Vrij?

La Lazio forse ha abbassato le pretese sulla clausola rescissoria: a 25 milioni si può trovare l'accordo. Per quanto riguarda l'ingaggio, i biancocelesti proporranno uno stipendio tra i più alti in squadra.

Napoli, sostituti di Ghoulam?

Quello più funzionale sarebbe Vrsaljko che può giocare su entrambe le fasce. Il Napoli però potrebbe anche pensare di andare a prendere un esterno di ruolo: Grimaldo piace ma costa trenta milioni di euro. Giuntoli avrà sicuramente anche altre idee

Giuseppe Rossi ha detto che gli piacerebbe giocare in una squadra come il Napoli...

Nel mercato tutto può essere ma penso che se arriverà un attaccante a gennaio sarà Inglese

Milik al Chievo?

Non è da escludere, ma non è una pista calda al momento.