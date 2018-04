TMW RADIO - Ceccarini: "Chiellini-Alex Sandro, prove di rinnovo"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

Italia agli spareggi come testa di serie.

Abbiamo ottenuto il massimo con uno sforzo enorme: la vittoria con l’Albania è stata sudatissima. L’Italia non deve preoccuparsi per questo spareggio, deve solo vincere. Se ci preoccupiamo anche dello spareggio, che cosa dobbiamo fare ai Mondiali con squadre ancora più forti? Mi auguro che Ventura trovi la soluzione giusta per queste due gare e metta in campo i giocatori che stanno meglio.

Rinnovi?

La Juve continua a lavorare sui rinnovi di Chiellini e Alex Sandro: per il brasiliano obiettivo rinnovo fino al 2022. I lavori sono ancora in corso. Alex Sandro è un giocatore che piace molto in Europa, il Chelsea è fortemente interessato. Non ci sono al momento novità su Ghoulam, per quanto riguarda De Vrij: l’accordo c’è sull’ingaggio, non sulla clausola. Per il momento è tutto fermo, ma il tempo passa e l’olandese è in scadenza di contratto.

Emre Can?

È stato onesto, ha confermato l’interessamento della Juventus. il giocatore per ora pensa al Liverpool, ma intanto non rinnova il contratto e aspetta la Juventus. I bianconeri credo abbiano fatto capire all’entourage del giocatore l’offerta d’ingaggio: il discorso si riaprirà a giugno.

La Juventus su Ghoulam?

La Juventus ha Alex Sandro su quella fascia, e l’obiettivo bianconero credo sia quello di tenerlo. Non sarebbe poi semplice una trattativa tra i bianconeri e il Napoli per l’algerino. Giuntoli e il presidente De Laurentiis hanno fatto un ottimo lavoro sul contratto di Ghoulam: l’offerta d’ingaggio è molto alta e sono andati incontro alle esigenze del giocatore. Fino a qualche giorno fa sapevo che l’algerino aveva intenzione di rimanere al Napoli, ma nelle trattative tutto può accadere. Al momento resto possibilista sulla permanenza a Napoli.

Inter?

Credo che a gennaio arriverà un centrocampista con caratteristiche offensive. Si tratta di capire se Suning avrà la possibilità di investire oppure no a gennaio. Se non ci fosse questa possibilità bisognerebbe trovare ancora una volta una soluzione interna o un giocatore con un esborso economico basso. Ramires sarebbe un’opzione. Ozil? Non mi sembra abbia le caratteristiche adatte al gioco di Spalletti: non torna ad aiutare il centrocampo. Sicuramente qualcosa l’Inter farà a gennaio.