TMW RADIO - Ceccarini: "Conte, ultimo anno al Chelsea. Belotti rinnoverà"

"Credo che la campagna acquisti condotta dal Chelsea - tempestività, profili, divorzi - sia il motivo che porterà alla rottura tra Conte e i blues. Questa sarà la sua ultima stagione in Inghilterra, come ampiamente previsto nel corso dell'ultima estate". Comincia da oltremanica il consueto appuntamento con l'esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TMWRadio.

Chi farà l'ultimo colpo di questa sessione di mercato?

"L'Inter sicuramente e forse anche la Roma. Hanno entrambe canali aperti. La Roma cerca l'esterno offensivo mentre il colpo dell'Inter può essere Schick, tra 2 o 3 giorni ne sapremo di più. Il giocatore vuole l'Inter, i nerazzurri però offrono meno della Roma. Le altre strade, PSG o Monaco, sono più complicate. La Sampdoria per sbloccare la situazione deve però prima acquistare un attaccante e il profilo resta quello di Duvan Zapata. Più difficile individuare il profilo per la Roma: nessun margine su Berardi, servono 50 milioni, idem per Cuadrado, anche se inserito in un ipotetico scambio con Strootman: quello dei giallorossi sarà un fine mercato tutto da decifrare e vedremo se Monchi avrà in serbo una sorpresa".

Il Milan riuscirà a fare un ultimo colpo?

"Credo che il Milan si sia reso conto che non ci sono spiragli per arrivare ad Aubameyang, non ci sono più margini, e in attacco salvo clamorosi colpi di scena il discorso è chiuso. A centrocampo, secondo me, a livello numerico servirebbe un innesto in più. Difficile capire chi. In uscita tutto ruota intorno a Niang: interessa allo Spartak Mosca, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione".

E' sfumata l'idea di portare Karnezis al Napoli?

"Era un'idea che procedeva di pari passo al trasferimento di Pavoletti. L'attaccante interessa al Cagliari, però attenzione al ritorno del Sassuolo perché se partono sia Iemmello che Matri i neroverdi potrebbero cercare un nuovo attaccante. Tra l'altro per Pavoletti sarebbe un ritorno a casa, è lì che è esploso prima di approdare al Genoa. Nessun riscontro sulle voci di un interessamento del Napoli per Balotelli: davanti sono al completo".

Brozovic-Mustafi: è uno scambio che si può fare? E la pista che porterebbe Ranocchia al Besiktas è ancora valida?

"Sono convito che Ranocchia possa tornare a giocare in Premier, so che il ragazzo vorrebbe tornare lì. Brozovic in questo momento non è incedibile, se arriva un'offerta importante sarà presa in considerazione. Più di Mustafi, l'Inter vorrebbe provare a prendere Mangala con prestito e diritto, è lui il profilo individuato dai nerazzurri. Gabigol spera di andare allo Sporting Lisbona, se i lusitani dovessero approdare in Champions League potrebbero coprire il suo ingaggio, ma in Spagna su di lui c'è anche il Malaga. Di sicuro andrà in prestito".

Situazione in casa Juventus?

"Ieri Marotta ha detto che su Garay non ci sono le condizioni per chiudere. A parole la Juve si è messa in stand by sia su Keita che su Schick. Resta Spinazzola, ma occorrerà vedere se l'Atalanta riuscirà a trovare un sostituto valido: sa fare l'esterno basso, copre due fasce ed è di proprietà della Juve che potrebbe così pensare di piazzare Lichsteiner".

Chiusura dedicata ai rumors di un trasferimento di Belotti al Monaco.

"Belotti adeguerà il contratto col Torino, a maggior ragione dopo tutto il movimento che c'è stato questa estate su di lui. L'interesse del Monaco è rimasto tale e il giocatore resterà un'altra stagione a Torino".