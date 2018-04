TMW RADIO - Ceccarini: "Crotone, anche De Biasi e Zenga per la panchina"

© foto di Federico De Luca

Su 'TMWRadio' arriva come sempre puntuale l'appuntamento con Niccolò Ceccarini e il calciomercato. La notizia del giorno è il futuro della panchina del Crotone: "Dopo l'addio di Nicola per la panchina oltre a Di Carlo e Colantuono, in ballo ci sono anche De Biasi e Walter Zenga. La decisione del club arriverà entro domani".