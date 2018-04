TMW RADIO - Ceccarini: "De Vrij, entro sabato la risposta alla Lazio"

© foto di Giacomo Falsini

Spazio al calciomercato a 'Tribuna Stampa' su 'TMW Radio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini. "Entro sabato De Vrij darà la sua risposta alla Lazio, i segnali portano al pessimismo, anche se il giocatore non vorrebbe penalizzare la Lazio, in questo momento sta facendo la riflessione finale. Tanti i club in lista d’attesa Inter e Juve in Italia. Atlético Madrid, Barcellona e Liverpool all’estero. Novità in arrivo in casa Napoli: manca solo l’annuncio ufficiale per il rinnovo di Chiriches fino al 2022. Vicinissimo anche quello di Allan sempre fino al 2022".