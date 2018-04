TMW RADIO - Ceccarini: "Difficile Emre Can alla Juve per gennaio"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione Tribuna Stampa.

A Torino, sponda granata, Mihajlovic in bilico?

Resta.Non stanno pensando a un avvicendamento in panchina. Da quello che so la dirigenza vuole continuare con Sinisa, non c'è volontà di cambiare”.

L'infortunio di Karsdorp apre scenari futuri per la Roma per il ruolo di terzino?

"Molto difficile, perché occorre trovare un giocatore da Roma.Ci sarà da vedere quale sarà il budget stanziato eventualmente per quel ruolo. Serve un elemento di spessore, perché l'olandese è stato acquistato per giocare titolare”.

C'è una possibilità, parlando di Juve, che Emre Can possa arrivare già nel mercato invernale?

"Non credo che Emre Can partirà a gennaio, perché il Liverpool dovrebbe trovare un sostituto. L’unica possibilità sarebbe anticipare l’arrivo di Keita che il Club inglese ha già acquistato dal Lipsia, ma l’accordo prevede la sua permanenza in Germania fino a giugno. Quindi complicato che Can arrivi a Torino".