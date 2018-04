TMW RADIO - Ceccarini: "Dzeko, domani si chiude. Inter lavora per J.Mario"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini per commentare le ultime notizie relative l’attualità:

Ci sono movimenti in casa Napoli?

"Il Napoli sta lavorando per anticipare l’arrivo di Younes in queste ore si sta cercando di trovare l’intesa intorno ai 4 milioni di euro, anche perché il giocatore è in scadenza e per giugno ha già scelto la maglia azzurra. C’è più fiducia rispetto a qualche giorno fa, importanti saranno le prossime ore. Alla fine credo che partiranno Maksimovic e Giaccherini".

Situazione Dzeko e Palmieri al Chelsea?

"Il giorno giusto sarà domani. Si sta cercando l’intesa finale per l’ingaggio dell’attaccante bosniaco, per Emerson Palmieri invece è già tutto fatto. La Roma sta lavorando su vari profili, è calda la trattativa con il Barcellona per Aleix Vidal, poi vedremo se ci sarà anche un altro innesto".

Mentre in casa Inter?

"Si continua a trattare la cessione di Joao Mario al West Ham, anche se per ora non c’è accordo, Correa piace molto ma il Siviglia non apre al prestito. Sempre da monitorare anche se molto complicate le piste Pastore e Ramires".