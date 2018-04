TMW RADIO - Ceccarini: "Esonero Ancelotti? Una decisione frettolosa"

© foto di Giacomo Falsini

Solito appuntamento pomeridiano con Niccolò Ceccarini, intervenuto in diretta su Tribuna Stampa su TMW Radio per commentare le ultime notizie del mondo calcistico.

Ufficiale l'esonero di Ancelotti...

"Non è da Bayern Monaco prendere una decisione così in questo momento della stagione. Vero è che non stava entusiasmando, ma ora trovare un tecnico migliore di Ancelotti è davvero complicato. Decisione frettolosa e sbagliata. Spero che il Milan dia ancora tempo a Montella. Ovviamente se le cose si dovessero mettere male il Milan dovrà farsi trovare pronto a qualsiasi evenienza. E a proposito di allenatori, Conte con ogni probabilità a fine stagione lascerà il Chelsea, anche se da qui a giugno la strada è ancora lunga".

Davvero la situazione di Montella è così in bilico?

"Credo che abbia bisogno di fiducia. Ricordiamoci che lo scorso anno ha fatto un buon campionato. Poi come sempre sono decisivi i risultati".

Quali sono state le tue sensazioni dopo Juve-Olympiacos?

"Ovviamente c'era grande attesa su Higuain. E' entrato davvero con gli occhi della tigre, ha lottato su ogni pallone. Voleva a tutti i costi il gol e lo ha trovato. Allegri lo ha pungolato ed è riuscito a tirare fuori tutto l'orgoglio dell'argentino. Davvero un'ottima prestazione. La Juventus continua intanto a lavorare sul rinnovo di Alex Sandro, vediamo se a breve ci saranno sviluppi".

Oltre alla Champions, oggi ci sarà anche l'Europa League...

"Sono molto curioso di vedere se l'Atalanta, dopo la vittoria impressionante contro l'Everton, si confermerà a livelli alti. Sono convinto che la squadra di Gasperini farà una grande partita".