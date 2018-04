TMW RADIO - Ceccarini: "Genoa, Preziosi vuole Branca come dg"

© foto di Giacomo Falsini

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Tribuna Stampa”. Queste le sue parole riguardo la situazione del Genoa: "Preziosi è intenzionato a prendere un altro dirigente, Marco Branca è un nome caldo Lo vorrebbe come direttore generale. La società ha confermato la fiducia a Juric, ma dopo la sosta c’è una partita fondamentale contro il Cagliari. Il nome nel caso in cui dovesse andare via Juric è quello di Massimo Oddo. Per il rinnovo di De Vrji si continua a trattare il nodo resta la clausola, c'è ancora differenza tra le due parti. A gennaio l'Inter potrebbe fare due colpi un centrocampista e un difensore".