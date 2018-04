TMW RADIO - Ceccarini: "Il Milan non è interessato a Ibrahimovic"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di 'TMW Radio' l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto su tutte le principali trattative.

La situazione di Neymar qual è? Il passaggio al PSG andrà in porto?

Mi sembra che ormai la decisione sia presa. Se anche i quotidiani sportivi catalani vicini al Barcellona, ovvero Il "Mundo Deportivo" e "Sport" iniziano anche loro a perdere le speranze credo che fondamentalmente non si può pensare ad altro che Neymar sarà un giocatore del Psg. Operazione in dirittura d'arrivo, anche perché si tratta di pagare la clausola e non ci sono molte altre operazioni da fare. Adesso sono curioso di vedere cosa farà il Barcellona e su chi andrà. La clausola di Griezmann è di 200 milioni di euro per il primo anno dopo il rinnovo, quindi per gli spagnoli sarebbe complicato andarlo a prendere visto che dovrebbero spendere quasi la stessa cifra che andrebbero ad incassare per la cessione di Neymar. La situazione è tutta in evoluzione, con l'affare Neymar si innesca un giro di attaccanti. Il Barcellona sta perdendo uno degli attaccanti più forti al mondo e dovrà quindi dare una risposta sul mercato. Credo che la Juventus resisterà e terrà Dybala, quindi il Barça potrebbe virare su Coutinho, anche se per 50 milioni rischia di essere strapagato".

Il Milan pronto ad arrivare ai 30 milioni che chiede Lotito per Keita?

"Il Milan avewva offerto 50 milioni per Keita e Biglia. Il problema è che bisogna capire cosa vuole fare Keita. Se il calciatore preferisce andare alla Juventus allora poi si blocca tutto e il giocatore mi sembra non abbia ancora cambiato idea e vuole andare solo in una squadra".

Manolas resta alla Roma?

"La strada è quella, lui ha ribadito il fatto che vuole restare. Io però aspetterei sempre le ultime ore di mercato per essere sicuro al mille per mille. Per rimanere deve però rinnovare, sennò diventa problematico per la Roma. E' una situazione tutta in via di sviluppo. Il calciatore piace alla Juventus ma i bianconeri ora hanno un'altra priorità che è il centrocampista".

Il nome più vicino alla Juve per il centrocampo?

"In questo momento è Matuidi, ma a 30 milioni di euro la Juventus non è convinta. O abbassano le pretese o sennò potrebbero non farla. Il calciatore non è la prima scelta dei bianconeri che hanno in testa anche altro, per esempio Emre Can. Il francese però per il momento è il calciatore più vicino".

Il Napoli pensa a Verdi. Ci sono possibilità concrete?

La filosofia del Napoli è di andare a prendere giocatori giovani, bravi e di talento, quindi Verdi rappresenta questa filosofia. Bisogna vedere quanto vogliono spendere e come. Per esempio Zinchenko del City è un loro obiettivo dichiarato, piace ma bisogna vedere se ci sono le condizioni per fare l'operazione. Vedo però un po' una corsa eccessiva a trovare per forza un acquisto per il Napoli, quando invece questa è una squadra già completa e non ha tutta questa necessita di prendere qualcuno. Loro hanno addirittura degli esuberi, per esempio in difesa, dove Tonelli dopo il doppio confronto nel preliminare potrebbe partire. Pavoletti, Giaccherini, sono tutti giocatori in esubero che potrebbero partire e quindi il Napoli non ha per forza bisogno di mettere dentro altri giocatori".

Le ultime sul mercato dell'Inter?

Vecino ormai è fatta, ha fatto le visite mediche e si pagherà la clausola. Per il resto c'è il difensore del Nizza Dalbert, che è stato convocato per la gara di ritorno contro l'Ajax ma alla fine sarà un giocatore nerazzurro, la volontà del giocatore è quella di andare all'Inter".

Per il Milan chi può arrivare tra Ibrahimovic, Diego Costa o Aubameyang?

Ieri per lo svedese mi hanno detto di no, i rossoneri non sono su Ibrahimovic. Quindi resterei su Aubameyang, anche se su di lui non ci sono stati passi in avanti".

Per quanto riguarda Kalinic invece?

"Le altre squadre per lui si sono fermate ai sondaggi, non che il Milan abbia fatto un'offerta alla Fiorentina, ma i rossoneri hanno fatto capire alla Fiorentina che a determinate condizioni lo prenderebbero. A quelle condizioni però la Fiorentina non è d'accordo. La Fiorentina è fortemente interessata ad Emre Mor. C'è una trattativa in corso per cui il Borussia Dortmund chiede 13 milioni di euro più bonus. Il calciatore piace a Corvino e Pioli. Quest'anno ha giocato poco ma è un giocatore interessante, rapido, veloce, può fare il trequartista e l'attaccante esterno. Potrebbe essere un buon investimento per la Fiorentina".

Mané del Liverpool per l'Inter?

"Ne parlano soprattutto dall'Inghilterra. L'Inter ha le potenzialità per poter far questa operazione ma i riscontri italiani sono un po' più prudenti"

Gli eventuali soldi che entrerebbero dalla cessione di Dybala potrebbero essere investiti per un big a centrocampo?

"Io credo che Dybala la Juventus lo voglia trattenere a tutti i costi, anche se dovesse arrivare un'offerta importante. I bianconeri vogliono resistere

Alex Sandro resta?

"Abbiamo sforato la deadline per fare un'operazione del genere in uscita. Perché poi la Juventus deve andare a cercare un sostituto. Per farlo partire i bianconeri avrebbero preso in considerazione cifre monstre che però non sono mai realmente arrivate

Per il Milan Andrè Gomes possibile nome?

"Penso che loro vogliano andare a prendere Renato Sanches".

Aguero obiettivo papabile per il Milan?

Nella famosa lista iniziale del mercato rossonero c'era anche Aguero, ma adesso questa cosa si è un po' spenta