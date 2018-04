TMW RADIO - Ceccarini: "Il Napoli studia le alternative a Ghoulam"

© foto di Giacomo Falsini

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante il programma "Tribuna Stampa" dove ha parlato della situazione del Napoli in chiave terzino sinistro visto l'infortunio di Ghoulam. Queste le sue parole: "La quadra di Sarri sta valutando diverse opzioni per sostituire a gennaio Ghoulam nonostante la trattativa per il rinnovo del terzino algerino vada avanti. A sinistra stanno monitorando diverse situazioni come quella di Masina e Grimaldo. Vrsaljko? Nome concreto, ma è presto per dire se è una trattativa chiusa".