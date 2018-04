TMW RADIO - Ceccarini: "Inglese-Napoli, sì a gennaio. Attendo il Milan"

© foto di Giacomo Falsini

La crisi del Milan , le difficoltà di Montella e la situazione in casa Napoli dopo lo stop di Milik. Di questo e altro ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo odierno intervento pomeridiano in 'Tribuna Stampa' su 'TMWRradio'.

Come ti spieghi la sconfitta del Milan a Genova?

"Era prevedibile che il Milan faticasse un pochino all'inizio, ma la prestazione di Genova non si spiega. I rossoneri avrebbero dovuto tenere testa alla Sampdoria, che invece ha dominato la gara. A Fassone non è andato giù l'atteggiamento della squadra, ci è rimasto molto male. Questo Milan è la squadra più forte che Montella abbia mai avuto, per lui è un'importante banco di prova. È il momento della verità, sognava quest'occasione e ora ce l'ha. Montella in bilico? Per ora no, è come buttare benzina sul fuoco. Credo che ci vorrà almeno un mese per vedere il miglior Milan".

Domenica il Milan affronterà la Roma..

"Da questo momento si esce con la testa e con i risultati. Domenica arriverà la Roma e c'è bisogno del miglior Milan. Bisognerà fare un doppio lavoro, sia tattico che psicologico. Andrè Silva? Andrebbe impiegato un po' di più, così come Çalhanoğlu. Suso nel 3-5-2 fa fatica, non è il suo ruolo: ci deve lavorare, ma ora non c'è tempo perchè c'è la necessità di fare punti per la Champions".

L'elogio a Giampaolo...

"Giampaolo ora piace a parecchie squadre. In tempi passati ricordiamo che lui è stato molto vicino alla Juventus, ci è mancato davvero poco. Poi lui ha dovuto ricostruirsi un percorso ed è stato bravo anche l'ex ds dell'Empoli Carli ha puntare su di lui per il dopo Sarri".

Un pensiero a Milik e Tumminello.

"Voglio fare gli auguri di pronta guarigione a Milik, un attaccante che a me piace moltissimo. Anche a Tumminello, molto sfortunato. I motivi dell'infortunio al polacco? Mi sembra solo una fatalità".

Arriverà a gennaio un sostituto di Milik?

"Per Inglese c'è la concreta possibilità che a gennaio possa anticipare il suo arrivo a Napoli. I rapporti col Chievo sono ottimi. La cessione di Pavoletti è avvenuta con il benestare dell'allenatore, così come Zapata non è mai entrato nei piani della società. La soluzione tattica che Sarri potrebbe adottare è di alternare in quel ruolo lì uno tra Ounas e Callejon".