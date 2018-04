TMW RADIO - Ceccarini: "Inter, alle 17 l'incontro per Rafinha"

© foto di Federico Gaetano

Spazio al mercato su 'TMWRadio'. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Niccolò Ceccarini:

Capitolo Inter:

"Ausilio è arrivato a Barcellona e intorno alle 17 ci sarà l’incontro con Pep Segura. L’Inter spera di chiudere per Rafinha in prestito poco oneroso con diritto di riscatto. Gli spagnoli voglono almeno 30 milioni".

Sul fronte Napoli?

"La pista Deulofeu non sta decollando, anche perché ha caratteristiche diverse rispetto a quelle di Verdi e quindi meno adatto al gioco di Sarri. Lucas Moura è un’idea anche se costa davvero tanto e per Politano il Sassuolo fa muro. Una cosa è certa, per il ruolo di esterno il Napoli non comprerà tanto per comprare ma solo se troverà un profilo giusto".