TMW RADIO - Ceccarini: "Inter, niente acquisti se non parte Joao Mario"

© foto di Giacomo Falsini

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini:

"Su Donnarumma penso che alla fine si arriverà ad una sorta di tregua e che di un’eventuale cessione se ne parlerà in estate con Real e Paris Saint Germain in prima fila. Sempre che la situazione non diventi critica da qui a fine mese.

L’Inter non farà investimenti a gennaio a meno che non parta Joao Mario che ha una valutazione di almeno 30 milioni. Bastoni può arrivare a gennaio, l’accordo con l’Atalanta è un prestito biennale ma i rapporti sono ottimi e non ci sarebbero problemi ad anticipare l’operazione. Su Ramires il nodo è anche l’ingaggio ma resta l’ipotesi più probabile. Il Napoli prenderà subito Inglese, si continua a trattare per Vrsaljko".