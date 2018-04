TMW RADIO - Ceccarini: "Juve, Dybala incedibile. Matuidi in pole"

© foto di Giacomo Falsini

Intervenuto su TMW Radio, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha commentato le voci, circolate in Spagna, su una maxi-offerta del Real Madrid per Paulo Dybala: "Per la Juventus è incedibile: è un’offerta che i bianconeri non prenderanno in considerazione. E poi il Real Madrid punterà su Mbappé".

Il Milan cerca sempre un attaccante.

"Aubameyang ha detto ai media tedeschi di voler rimanere al Borussia Dortmund, ma il mercato lascia ancora le porte aperte a tutto. Il Milan non ha rinunciato a nulla: dopo Ferragosto la società rossonera valuterà tutte le opzioni. Ora sono aperti tutti gli spiragli, compreso Diego Costa e Belotti, anche se quest’ultimo sta trattando il rinnovo con il Torino. Piace Kalinic, ma c’è una diversa valutazione del giocatore: la Fiorentina vuole trenta milioni, i rossoneri non vorrebbero spenderne più di venti".

Qualcuno sogna il ritorno di Ibrahimovic.

"In questo momento non c’è niente con lo svedese, ma ovviamente tutto può cambiare nel corso del mercato".

Per la Juve è viva la pista che porta a Cancelo?

"Va sempre tenuto in considerazione, è uno dei migliori giocatori del Valencia e ha una valutazione di 25 milioni di euro".

E Strootman?

"Naturalmente piace alla Juventus, ha una clausola risolutiva, che però non è valida ad agosto".

Dall'Inter cosa ci dobbiamo aspettare?

"È fatta per Dalbert. E i nerazzurri sono sempre in trattativa per Emre Mor".

Torniamo alla Juventus: chi è in vantaggio tra Matuidi e N’Zonzi per il centrocampo?

"Matuidi, perché costa meno di N’Zonzi che ha una clausola di 40 milioni di euro. Lemina sta facendo le visite mediche con il Southampton, mentre il Chelsea non si è arreso per Alex Sandro. Il club inglese però non andrà oltre un’offerta – già rifiutata dai bianconeri – di 45 milioni di euro".

Schick?

"O resta alla Sampdoria o va all’Inter, in questo momento più probabile la seconda ipotesi. La Juventus dopo la Supercoppa darà l’assalto finale per Keita della Lazio e non avrebbe più interesse per Schick".

Il Marsiglia continua a pensare a Bacca.

"I rossoneri valutano l’attaccante tra i 18 e i 20 milioni".

La Lazio come si muoverà?

"Ha finito gli slot per gli extracomunitari dopo l’arrivo di Caicedo: in caso di cessione di Keita dovrà cerca un giocatore comunitario Ci sarà a breve un incontro con De Vrij, non mi sembra si possa arrivare a un rinnovo di contratto con clausola".

A proposito di Garay, la Juve prenderà un nuovo difensore centrale?

"A livello numerico non hanno problemi, ma la partenza di Bonucci non è di secondo piano. La Juve potrebbe fare un nuovo tentativo per Caldara, anche se l’Atalanta non vuole lasciarlo partire, così come Spinazzola".

Nel complesso, c'è il rischio di un effetto domino dopo la cessione di Neymar?



"L’unico effetto potrebbe riguardare Dybala, ma la Juventus ha dichiarato la sua incedibilità".

Il PSG ora pensa a Mbappé.

"Non credo, il club parigino non può sorreggere un’altra operazione da oltre 150 milioni di euro. L’attaccante è più un obiettivo del Real Madrid".