TMW RADIO - Ceccarini: "Juve obbligata a vincere. Occasione Giaccherini"

© foto di Giacomo Falsini

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto telefonicamente sulle frequenze di TMW Radio, nella trasmissione “Tribuna Stampa”.

La vicenda Verratti-Barcellona?

Lui era veramente attratto dal club blaugrana, ma il Psg ha sempre ribadito l’incedibilità del giocatore e ha puntato a rinforzare la rosa con Neymar e Mbappè. Adesso Verratti deve essere più continuo e ancora più decisivo. Lui è uno dei talenti che ha prodotto il calcio italiano in questi anni, se riesce a perfezionarsi ancora sarà fondamentale per la Nazionale.

Napoli, Juve e Roma: da quale squadra si aspetta la risposta più importante?

"Napoli e Juve sono obbligate a vincere dopo le sconfitte della prima giornata. Sono curioso di vedere il Napoli stasera e come Sarri metterà in campo la squadra. Resta da capire quali saranno le soluzioni alternative nel ruolo di centravanti dopo il brutto infortunio di Milik. Sarri ha lasciato intuire che sarà Callejon, ma potrebbe anche decidere nel tempo di schierare davanti Ounas, per far rifiatare i titolari. A gennaio può arrivare Inglese, ma questa è la vera occasione di vedere in campo Giaccherini. La Juventus sa che domani deve vincere, c’è grande differenza di qualità tra i bianconeri e l’Olympiacos. Mi aspetto un successo anche dalla Roma".

Atalanta?

"Il Lione è la formazione più forte del girone e ai bergamaschi serve un'impresa, ma la squadra di Gasperini sta bene, i nerazzurri ci credono, meritano solo applausi per quello che stanno facendo. Milan e Lazio hanno una partita, almeno sulla carta, più semplice"