TMW RADIO - Ceccarini: "Juve, salvo occasioni mercato in entrata chiuso"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini , intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio all'interno di Tribuna Stampa, ha fatto il punto sul mercato.

Nacho-Roma?

"Penso sia un’occasione last minute che la Roma può prendere in considerazione. Non so però quanto il Real Madrid abbia voglia di far partire un giocatore nell’ultimo giorno di mercato".



Torino?

"Sta lavorando su Munir ma non è tramontata la pista Niang. Anche la Sampdoria è interessata al giocatore del Barcellona".

Juventus?

"Ha fatto sapere che il mercato in entrata è chiuso. Ovviamente valuteranno delle occasioni a centrocampo, sempre importanti, per sostituire l’infortunato Khedira. Ma non prenderanno un giocatore tanto per fare numero".

Inter?

"Ha bloccato Ranocchia finché non riuscirà a prendere un altro difensore centrale. Sabatini e Ausilio lavorano su Mustafi, ma l’Arsenal non è convinta. Dragovic va monitorato anche in ottica Roma".

Sampdoria?

"Lavora su Munir, Zapata e Thereau. Questa sera si saprà dove Zapata andrà a giocare, il Sassuolo è leggermente favorito. L’Udinese sta trattando Maxi Lopez, quindi Thereau potrebbe essere in uscita".

Lazio?

"I biancocelesti stanno trattando in maniera forte Nani del Valencia per sostituire Keita. Potrebbe anche esserci un doppio colpo".

Napoli-Berardi?

"Non credo che lui in questo momento possa andare via dal Sassuolo. Il Napoli in futuro potrebbe essere interessato al giocatore".

Milan?

"Credo voglia fare un’operazione a centrocampo. I rossoneri devono anche capire la situazione Niang".

Masina?

"C’era un accordo con il Siviglia, ma prima dell’arrivo di un sostituto il Bologna non lo lascerà andare".

Denis Suarez-Napoli?

"Il Napoli in entrata non dovrebbe fare nient’altro. Rulli? Un giocatore che potrà essere preso in considerazione per il prossimo anno, per il dopo Reina".

Giaccherini?

"Dopo le uscite programmate di Pavoletti, Strinic e Tonelli, il Napoli non vorrebbe cedere Giaccherini senza un sostituto. Il giocatore vorrebbe avere più spazio, la Fiorentina è molto interessata".

Palermo?

"Sta valutando la risoluzione del contratto di Diamanti, che non dovrebbe più essere al centro del progetto del club siciliano".

FFP Inter?

"Dalle prossime sessioni di mercato credo che l’Inter avrà più libertà di manovra rispetto ad ora".

Spinazzola?

"L’Atalanta vuole tenerlo, anche perché i bergamaschi non hanno un’alternativa pronta".

Zapata?

"Il Sassuolo è una destinazione, così come la Sampdoria. Attenzione però all’interesse del Fenerbahçe che potrebbe essere un outsider".