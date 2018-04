TMW RADIO - Ceccarini: "Kalinic-Milan arenata. Keita? Situazione bloccata"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di TMW Radio, l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato dell'attacco del Milan. "Kalinic? La trattativa si è arenata sulle modalità di pagamento e su determinate garanzie economiche che la Fiorentina vuole ed esige in maniera molto rapida. Siamo al punto di partenza, non c'è accordo su questo aspetto e per ora la situazione è ferma. Se il Milan non va incontro alle esigenze della Fiorentina diventa difficile".

Aubameyang?

"Se arriva Kalinic per me faranno ancora un attaccante. Potrebbero ricorrere all'extra budget per andare a prendere la punta internazionale che potrebbe essere Aubrameyang. Il loro mercato a prescindere dal croato non è finito e possono prendere anche un centrocampista, magari tornare alla carica per Renato Sanches"

Niang?

"C'è su di lui un po' di movimento in Turchia. Mi risulta che ci sia stato nella giornata di oggi anche un contatto importante con un intermediario italiano per parlare di ipotesi turche. Prima di falro partire vogliono avere chiarezza sul centravanti"

Keita?

In questo momento non ci sono presupposti per sbloccare la trattativa tra Lazio e Juventus. Non so quanto i bianconeri possono alzare l'offerta, perché per loro già 18-20 milioni di euro è una cifra alta per un calciatore in scadenza. Non credo che per Keita si possa riaprire la pista Milan perché il calciatore vuole la Juve e i rossoneri adesso si stanno muovendo per Kalinic"

Il mercato della Juventus?

La Juve con Matuidi per quanto riguarda il centrocampo ha chiuso il mercato, a meno che non capiti una clamorosa occasione, per esempio il Livepool che apre ad una cessione di Emre Can. L'obiettivo adesso è quello di portare Spinazzola in bianconero con un anno di anticipo. A quel punto si troverebbero con tre giocatori sulla fascia sinistra, con Alex Sandro e Asamoah. Quest'ultimo ha mercato a livello internazionale e bisogna vedere se Allegri dà il via libera per falro partire. Più prioritario il discorso della fascia destra che non quello del difensore centrale, con quest'ultimo che potrebbe anche slittare a gennaio"

Cancelo?

"E' nell'operazione Kondogbia con l'Inter. Le due squadre sono d'accordo per uno scambio di prestiti, ma c'è una valutazione differente per gli eventuali diritti di riscatto e c'è da lavorare sugli ingaggi"

Vidal-Inter?

"E' una situazione che non va ad aprirsi perché non c'è la volontà del Bayern Monaco e di Ancelotti di cederlo. Non ci sono aperture. Da parte del Milan, invece, non c'è nessuna offerta per il giocatore"

Gabigol?

"Lo Sporting potrebbe essere un'opportunità importante. Qualche possibilità per il calciatore c'è, gli erano arrivate richieste prima dalla Turchia, poi dal Las Palmas. Lo Sporting fa i preliminari di Champions e per il calciatore potrebbe essere una buona vetrina, ma alla fine decide l'Inter"

Ibrahimovic?

"Può tornare al Manchester United. Ha buoni rapporti con Mourinho, anche Raiola ha buoni rapporti con lo United. Credo possa essere la soluzione più facile ed attuabile per lo svedese"

Manolas-Juve?

"Mi risultata che c'è un interesse e basta. Non ci sono trattative tra i due club"

Duvan Zapata?

"Siamo fermi ma il Torino un tentativo credo che lo farà perché è sempre stato la prima scelta dei granata"

Pavoletti?

"Ha mercato in Spagna, lo hanno richiesto due club ma bisognerà aspettare la gara di ritorno del Napoli con il Nizza. Quindi per il momento è tutto fermo"

Iemmello?

"Se il Sassuolo tiene Matri e Falcinelli allora potrebbe andare al Benevento"