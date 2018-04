TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, Biglia e Calhanoglu i migliori acquisti"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini , intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto sul mercato che si è appena concluso

Acquisto più importante Milan?

"Sono due secondo me gli acquisti più importanti: Calhanoglu e Biglia. Questi due innesti potranno essere decisivi per gli obiettivi della squadra rossonera".

Il Napoli?

"La conferma del gruppo sarà il vero punto di forza del Napoli. Unica pecca il mancato rinnovo di contratto di Reina. Inglese è un giocatore che è sempre piaciuto al Napoli, hanno fatto un investimento lasciandolo un altro anno al Chievo. Gli azzurri hanno provato a prendere Schick, Keita e Chiesa ma non ci sono riusciti. Hanno deciso allora di bloccare l’attaccante clivense".

Rosa Juventus completa?

"I tifosi della Juventus si aspettavano un top player a centrocampo, ma non sono riusciti a prenderlo. Matuidi è un giocatore d’esperienza, ma mi aspettavo anche Tolisso che avevano in pugno. Douglas Costa è un bel colpo, sono curioso di vederlo giocare con continuità. Asamoah resta alla Juventus, non andrà al Galatasaray".

Inter?

"All’Inizio era partita per fare grandi cose sul mercato, poi tra il FFP e le limitazioni del governo cinese non hanno potuto spendere i soldi che volevano. Sono stati fatti acquisti adatti al gioco di Spalletti. Il loro colpo di mercato è proprio il tecnico toscano, la sorpresa può essere Karamoh".

La Roma?

"Fossi stato in Monchi avrei fatto qualcosa di più in difesa, prendendo un altro centrale. Hanno pagato tanto Schick, ma il ceco ha tutto per diventare un campione. Per questa stagione punto tutto su Pellegrini".

La Lazio?

"In uscita ha fatto due colpi in uscita facendosi pagare il prezzo pieno per Keita e Biglia. In entrata voglio vedere giocare i nuovi acquisti. Nani? Ha voglia di rilanciarsi, mi piace".

La Fiorentina?

"Mi è piaciuto molto l’arrivo di Simeone, ma poteva fare qualcosa in più dopo le cessioni di molti big. Simeone può trascinare il pubblico, ma il vero acquisto viola e Stefano Pioli".

Gli acquisti del Psg?

"Ha fatto una grande squadra: Nayemar e Mbappé sono le vere ciliegine sulla torta, ma l’abitudine a vincere non si trova sul mercato. Dovranno imporsi in campo, da lì si costruisce la mentalità vincente. Emery? Adesso è ‘costretto’ a vincere".

Il Barcellona?

"Si sono trovati un po’ impreparati dalla cessione di Neymar e come sostituirlo. Forse non credevano fino in fondo alla volontà del brasiliano di andare via".

L'Arsenal?

"Stupito dal mercato in uscita dell’Arsenal, ma le squadre inglesi sono così: a volte è impossibile trovare un motivo delle uscite di top player anche nell’ultimo giorno di mercato".