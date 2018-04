TMW RADIO - Ceccarini: "Montella sta facendo fatica, serve tempo"

© foto di Federico De Luca

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto telefonicamente sulle frequenze di TMW Radio, nella trasmissione “Tribuna Stampa”.

Milan?

Questa squadra si è rinforzata molto, ma al momento non riesce a esprimere il suo potenziale perché ci vuole tempo e perché Montella sta facendo più fatica del previsto a tirare fuori il meglio da questo gruppo. Mi sembra giusto aspettare la fine di ottobre per dare giudizi sui rossoneri. Se nel prossimo mese il Milan non dovesse migliorare, ci sarebbe da preoccuparsi. Montella ora non va messo in discussione.

La Roma?

Deve vincere questa partita in tutti i modi, perché poi avrà la gara in casa e in trasferta contro il Chelsea. I blues e l’Atletico Madrid sono favorite per passare il girone: la Roma deve tornare a casa con tre punti.

Juventus?

Higuain in panchina, a questo punto credo che Allegri voglia dare un segnale all’argentino, credo voglia tirargli fuori l’orgoglio e la cattiveria.

In difesa la Juventus ha problemi sulla fascia destra…

L’Olympiakos non è il Barcellona, sarà una partita più abbordabile. Sturaro a destra ci può stare. Conta poco la spettacolarità del gioco bianconero, oggi per la Juventus l'unica cosa importante sono i tre punti.

Atletico Madrid-Chelsea…

Una partita bellissima, per gli spagnoli il debutto in Champions nel nuovo stadio. Anche per il Chelsea questa partita è un banco di prova, vedremo la vera forza della squadra di Conte. L’Atletico ha la capacità di mettere sempre in difficoltà i suoi avversari, copre bene gli spazi, interrompe il gioco e sa leggere molto la partita.