TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli, quasi fatta per Strinic e Zapata alla Samp"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini , intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio all'interno di Tribuna Stampa, ha fatto il punto sulle ultime operazioni di mercato, a partire dal trasferimento di Keita al Monaco: "Operazione da 30 milioni di euro più bonus. Quindi oltre ogni previsione perché la Lazio credo pensasse di non arrivare a prendere una cifra superiore ai 25 milioni più bonus. Il giocatore firmerà per 5 anni. Ora bisogna capire chi prenderanno i biancocelesti davanti. Ci sono tanti nomi che vengono fatti. Brahimi piace veramente, ma non so se possono riuscire a prenderlo. Oltre a lui starei attento anche a qualche giocatore della scuderia di Jorge Mendes. Potrebbero esserci varie alternative. Gabbiadini? Lo smentisco e lo posso dare per ufficiale perché ho parlato con chi di dovere"

Gabigol?

"Andrà al Benfica con la formula del prestito".

Il mercato della Juve?

"Höwedes arriverà stasera, poi domani mattina farà le visite mediche. Prestito oneroso di 3-4 milioni con riscatto intorno ai 12-13 milioni. Per Spinazzola l'Atalanta continua a fare muro e non vuole cederlo. O succede qualcosa tra stasera e domani sera, oppure vedo difficile che possa andare in porto. La Juve aveva in mano Schick, Keita e De Vrij, due sono andati e sta cambiando anche la situazione per il difensore olandese, che sta parlando con la Lazio per il rinnovo con clausola risolutiva. Lotito vorrebbe fissarla a 25 milioni ma l'entourage del giocatore vuole una cifra più bassa".

Cosa farà il Napoli?

"Quasi fatta per la doppia cessione di Strinic e Duvan Zapata alla Sampdoria. Sono due cessioni a titolo definitivo, che potrebbero arrivare a sfiorare i 22-23 milioni di euro totali. Resta da capire se entrerà nell'operazione anche Tonelli in prestito secco, oppure se il difensore andrà al Chievo. Ceduto Pavoletti, sono già d'accordo con il Cagliari per una cifra di 10 milioni più 2 di bonus. Giaccherini resta perché Ounas viene visto più a sinistra e allora l'ex Juventus resta come vice Callejon. Anche Reina resta, ormai è chiaro, però dal 2018 bisogna pensare al suo successore. Rulli è il favorito ma la Real Sociedad adesso chiede 30 milioni, mentre l'offerta del Napoli è sui 25. Se non riescono adesso proveranno a prenderlo per la prossima stagione. Suarez? Giocatore che piace ma in questo momento è difficile. A meno di colpi di scena in entrata non credo arrivi altro"

Al Milan arriverà qualcuno a centrocampo?

"Se parte Sosa si può pensare al centrocampista, ma non mi aspetto qualcosa di altisonante. Il Milan quello che doveva fare l'ha già fatto, non credo che ora metteranno altri soldi sul centrocampista. Per quanto riguarda gli altri movimenti, rinnoveranno il contratto a Suso fino al 2021 o al 2022"

Ci sarà un colpo in difesa da parte della Roma?

"Dubito possa esserci un colpo inteso come esborso economico, perché con Schick la Roma si è già impegnata molto. Se ci sarà l'occasione la prenderanno in considerazione"

Chi prenderà l'Inter in difesa?

"Mustafi è la prima scelta. L'Arsenal è disposto a cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 30-35 milioni di euro. L'Inter sul difensore vuole fare una soluzione di un anno e poi riservarsi al termine di questa stagione la possibilità di poterlo acquistare, invece con l'obbligo di riscatto poi lo devono prendere per forza"

Perisic rinnova con l'Inter?

"A questo punto credo di si. Ora è in nazionale ma c'è in linea di massima un accordo per rinnovare il contratto fino al 2021 con un ritocco dell'ingaggio"

Futuro di Matri e Iemmello del Sassuolo?

"Matri ha avuto un summit con il Parma, tra le due parti c'è l'accordo. Iemmello interessa al Benevento. Il Sassuolo o ne fa partire uno solo oppure se li fa partire entrambi poi deve trovare un'alternativa. Volevano Pavoletti che ora però è del Cagliari"

Laxalt-Atalanta operazione che può andare in porto?

"La Juve dovrebbe venire incontro all'Atalanta. A Bergamo hanno Spinazzola gratis per un'altra stagione. Per prendere Laxalt dovrebbero spendere 13 milioni e impegnarsi con un investimento che magari volevano fare più avanti e non in questo momento".