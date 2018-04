TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli, Verdi in pole. Lazio, rebus De Vrij"

© foto di Giacomo Falsini

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini.

"Dopo aver preso Caceres, la Lazio aspetta di conoscere la decisione finale di De Vrij. Doveva arrivare prima di Natale poi le due parti si sono date altro tempo. Quando il difensore olandese tornerà dalle vacanze, si incontrerà di nuovo con la Lazio. L’offerta biancoleste al momento è sempre la stessa intorno ai 2,5 milioni di euro di a stagione fino al 2021 con clausola a 27-28. Tante per lui le richieste, all’estero su tutte c’è quella del Barcellona, in Italia in pole c’è l’Inter. La Juventus non è su Strootman, i bianconeri lavorano solo per chiudere l’operazione Emre Can. Mi sembra estremamente complicato che Strootman possa andare via in questa sessione di mercato. Ci vorrebbe un’offerta irrinunciabile per convincere la Roma, che invece sta parlando con il Benfica per la cessione di Bruno Peres.

Il Napoli ha un principio d’accordo con il Bologna per Verdi, 20 milioni comprensivi di bonus, l’ultima parola spetta al giocatore. L’alternativa è Deulofeu, in uscita dal Barcellona. Occhio sempre a Inglese, anche se Milik è sempre più vicino al rientro".