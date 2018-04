TMW RADIO - Ceccarini: "Sassuolo su Pjaca. Napoli, Grimaldo idea estiva"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini.

Situazione Pjaca?

La Juventus per Pjaca sta valutando varie ipotesi. Oltre allo Schalke 04 ci sarebbe anche quella del Sassuolo, nonostante al momento resti molto complicata. I neroverdi stanno cercando soprattutto un difensore dopo la partenza di Paolo Cannavaro. Paletta è un nome ma non il solo.

Per quanto riguarda il Napoli?

"Ciciretti e Younes sono operazioni per giugno. Verdi piace ma il ragazzo non vorrebbe trasferirsi a gennaio, pista molto difficile ma non impossibile. L’Atletico Madrid ha deciso di non cedere Vrsaljko. Il Napoli è fortemente interessato a Grimaldo, un’operazione che però riguarda l’estate".