TMW RADIO - Ceccarini: "Serataccia Napoli. Incuriosito da Lazio e Atalanta"

© foto di Giacomo Falsini

“Incredibile che succedano ancora certe cose in uno stadio. Poteva essere una tragedia”. Esordisce così Niccolò Ceccarini durante ‘Tribuna Stampa’ in onda su ‘TMW RADIO’, riferendosi a quanto accaduto durante la partita tra Maribor e Spartak Mosca in Champions League. Poi però l’argomento si sposta sulle italiane.

Napoli, batosta che non ci si aspettava. Come spiegarla?

“E’ stata una serataccia, il Napoli è più forte ma non è automatico che se lo sei, vinci di sicuro. Con Mertens la partita è cominciata a decollare, ma era ormai tardi. Non è un dramma comunque, è un incidente di percorso che si doveva comunque evitare”.

Sarri ha evidenziato l’approccio sbagliato. Bisogna capire se il problema è anche nelle scelte del tecnico o in altro. Tante chiavi di lettura.

“Non ci sono squadre italiane che in questo inizio ha fatto tutto bene. La sorpresa è solo l’Inter, che ha avuto più continuità ed è senza coppe. Per alcune squadre è suonato il campanello d’allarme, ma giocare ogni tre giorni ti permette di riprenderti subito. Di certo poi c’è che le squadre italiane ad inizio stagione faticano a riprendere i ritmi. In altri campionati no. Col Feyenoord partita subito fondamentale”.

Stasera l’Europa League.

“Curioso di vedere la Lazio e Caicedo, che giocherà dall’inizio. Con il Vitesse può fare risultato. L’Atalanta dopo tanti anni torna in Europa. C’è l’Everton di Rooney e credo che la voglia di tornare li spingerà a dare tanto sul campo. Il Milan è chiamato a fare una grande Coppa, a vincere il girone e andare fino in fondo. Sarà l’occasione per trovare lo schema giusto. Bonucci? Fategli prendere le misure, darà tanto”.

Chi salvi dalla due giorni di Champions?

“Non mi aspettavo la sconfitta pesante della Juventus e del Napoli, salvo la Roma, a sua volta salvata da Alisson. Come partenza comunque non è male, non era scontato il pareggio, visto il valore dell’Atletico. Conta muovere la classifica da subito, la Roma ha pensato a portare a casa il massimo risultato che poteva ottenere. La Juventus ha invece avuto un secondo tempo inspiegabile. Problema di tenuta psicologica? E’ questione di equilibri. Prima di Cardiff lo scorso anno solo tre gol in tutta la Champions. Non è la partenza di Bonucci ad aver spostato tutto. E’ una squadra alla ricerca della formula giusta, e lo scotto puoi pagarlo. Stai ristrutturando la difesa, pensando al futuro. Avrei messo un centrocampista in più, per dare maggior sicurezza alla difesa. Serviva N’Zonzi? Anche Matuidi è un ottimo giocatore che può servire a questo. Bisogna capire se davvero si è indebolita in difesa”.