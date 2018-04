TMW RADIO - Ceccarini: "Vidal-Inter è impossibile. Difficile Ibra al Milan"

© foto di Giacomo Falsini

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle ultime trattative ai microfoni di TMW Radio.

Rincon al Torino?

"L'operazione sarà fatta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, può diventare un grande acquisto per i granata".

La situazione legata a Keita Balde?

"La trattativa tra la Lazio e la Juventus va avanti, si potrà concretizzare solo dopo la Supercoppa. L’accelerazione ci sarà da lunedì: la Juve offre venti milioni, la richiesta biancoceleste è di trenta".

Vidal-Inter: c'è la possibilità che la trattativa vada in porto?

"Vidal è attratto dall’idea di tornare in Italia, ma per il Bayern Monaco e Ancelotti è incedibile. È impossibile che questa operazione si possa fare".

Il Napoli?

"Dopo Ounas, il club proverà a prendere Zinchenko dal Manchester City. Pavoletti, Tonelli, Giaccherini e Strinic possono lasciare il club azzurro, ma non prima del preliminare di Champions League".

Aubameyang-Milan?

"L’obiettivo di Mirabelli è provare ad aprire uno spiraglio: il giocatore accetterebbe anche di tornare al Milan, ma non c’è l’apertura da parte del Borussia Dortmund. Non chiudo il discorso né per lui, né per Diego Costa".

Mahrez?

"Trentacinque milioni di euro è l’ultima offerta ma la Roma proverà anche ad arrivare intorno ai 37-38 milioni: dopo questo tentativo non ne farà più. Ci deve anche essere un segnale da parte del Leicester. La società giallorossa resta comunque fiduciosa".

Emre Can-Juventus?

"È il preferito dai bianconeri, ma il Liverpool non ha ancora dato l’ok per la partenza del giocatore. Il Liverpool ha anche rifiutato l’offerta del Barcellona per Coutinho. Strootman? Non vedo margini, la Roma vuole tenerlo".

Emre Mor?

A casa Inter c’è sempre grande fiducia per portare a termine la trattativa. Murillo andrà al Valencia, poi verrà valutata la cessione di Kondogbia: la richiesta dei nerazzurri è di 35 milioni di euro, troppi per il Valencia.

Cessioni Napoli?

"L’Udinese è su Pavoletti, Strinic ha richieste dall’estero ma anche un timido sondaggio da parte della Fiorentina".

Ibrahimovic-Milan?

"Molto difficile che possa realizzarsi questo ritorno, così come il passaggio di Strootman alla Juventus".