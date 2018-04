TMW RADIO - Ceccarini:"Milan su Jankto.Ghoulam-Napoli, nodo clausola"

© foto di Federico De Luca

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

Rinforzi in attacco per il Napoli a gennaio?

"Il discorso Inglese dovrà essere approfondito il prossimo mese. Se Sarri dovesse trovare in casa il sostituto di Mertens, provando Callejon e Ounas in quel ruolo, potrebbe non esserci tutta questa necessità. Ovviamente se gli azzurri sentissero il bisogno non ci sarebbero problemi a trovare un accordo con il Chievo già a gennaio. A quel punto un'alternativa per i gialloblù potrebbe essere Paloschi. Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di contratto di Ghoulam, al quale è stata fatta un’ottima offerta. Il nodo è la clausola, la trattativa prosegue. Si segue anche il portiere: su Reina non ci sono sviluppi, probabilmente andrà in scadenza di contratto: gli azzurri seguono Rulli e Leno"

Mercato Inter?

"Io credo che i nerazzurri prenderanno un centrocampista offensivo, ma non è facile trovarlo"

Milan e Roma?

I rossoneri continuano a monitorare la situazione di Jankto dell’Udinese, vedremo se a gennaio potrà concretizzare l’interessamento. Nei giorni scorsi Monchi ha incontrato l’entourage di Manolas per parlare del discorso rinnovo. Le parti si riparleranno a breve. Non credo che la Roma farà molto a gennaio, le operazioni più importanti saranno a giugno prossimo.