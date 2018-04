TMW RADIO - Fiorentina, 2 milioni a stagione e niente clausola per Chiesa

Fonte: Niccolò Ceccarini

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini via Twitter, Federico Chiesa ha rinnovato il contratto con la Fiorentina con un accordo vicino ai 2 milioni di euro a stagione fino al giugno del 2022. All'interno dell'accordo non sono presenti clausole rescissorie per l'eventuale cessione del giocatore.