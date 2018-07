Bonucci-Caldara trattativa ad oltranza. Il Chelsea tenta l’affondo su Higuain. Sabaly è il nuovo esterno del Napoli. Inter, sogno Vidal

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Mercato caldiissimo sul fronte Juventus-Milan. Si continua a trattare ad oltranza per lo scambio Bonucci-Caldara. Tra i due club i contatti vanno avanti da alcuni giorni ma ancora non c’è accordo sulla valutazione dei due giocatori. La situazione è chiara. Bonucci vuole tornare alla Juventus e ha preso la sua decisione. La porta si sta aprendo, ma perché possa spalancarsi è necessario che esca un difensore. Il Milan ha scelto Caldara per sostituirlo, perché vede in lui il prospetto migliore da affiancare a Romagnoli. I bianconeri però non sono così convinti di rinunciare al gioiello ex Atalanta e per questo vorrebbe eventualmente inserire un diritto di riacquisto. Su Caldara c’è anche il Chelsea. In tutto questo c’è da tenere presente la questione Higuain, che piace al Milan, anche se la prima opzione rimane Morata. Per il Pipita i Blues al momento sono in vantaggio. Insomma tante belle storie di calciomercato da seguire e da raccontare passo dopo passo. Sulla Juventus c’è il pressing del Chelsea, che stasera a Nizza giocherà in amichevole con l’Inter. Anche qui colloqui serrati per Higuain e Rugani. Il Chelsea ha già fatto un primo tentativo per il difensore ricevendo un no. Ora potrebbe rilanciare proponendo una cifra di 100 milioni di euro per il doppio colpo. Situazione Pjanic: Barcellona e Manchester City sono fortemente interessate ma servirebbe un’offerta irrinunciabile per far vacillare la Juventus. La sensazione è che alla fine il bosniaco possa anche rinnovare. La Roma lavora su due tavoli: sull’esterno offensivo e un centrocampista. Monchi ha individuato una serie di profili. Quello che piace più di tutti è Leon Bailey del Bayer Leverkusen, ma nella lista ci sono anche Neres dell’Ajax e Suso del Milan. Se dovesse uscire Gonalons, a quel punto la Roma potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un altro innesto. N’Zonzi è il preferito ma costa anche tanto. Il Siviglia è una bottega cara. Il Napoli invece ha ormai scelto Sabaly. L’esterno del Bordeaux ha scavalcato tutti, anche Arias e sarà lui l’alternativa a Hysaj. Per il ruolo di portiere sono salite le quotazioni di Ochoa. Ultimi dettagli per Vrsaljko all’Inter. In casa nerazzurra c’è grande ottimismo, anche la volontà del giocatore è stata fondamentale per il buon esito dell’operazione che sarà un prestito oneroso a 6-7 milioni di euro e riscatto a 18. Ormai ci siamo insomma. Il mercato dell’Inter potrebbe non essere finito, visto che a centrocampo ci potrebbe essere un’uscita. Joao Mario non rientra nei piani, ma serve una cessione a titolo definitivo. È chiaro che se si creasse l’opportunità economica l’Inter andrebbe dritta su Vidal, che già dall’anno scorso è entrato prepotentemente nei radar nerazzurri. Per il momento ci sono stati solo contatti con l’agente, ma è una pista da tenere sempre sotto controllo. Insomma un mercato davvero divertente e ricco di colpi di scena. E mancano ancora tre settimane alla fine....