C'è una guerra in corso per il Var? Stecca la Juventus, fermando Piatek. Pare già mercato con Paquetà

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Anche nella giornata di ieri il Var è stato assente non giustificato nell'espulsione di Milinkovic-Savic, portiere della Spal. Vero è che il campo di applicazione non poteva intervenire nel doppio giallo del numero uno serbo (sarebbe anche utile capire se sarebbe scattata l'ammonizione in caso l'avesse fatto un portiere di una big) ma il passo da tragedia a farsa è stato compiuto già da parecchio tempo, sin dalla prima settimana di questa stagione. Pare come se ci fosse una guerra fra giovani direttori di gara e lo strumento tecnologico. E in ambienti arbitrali c'è qualcuno che parla di una categoria svilita e scottata dal non avere più il completo controllo della partita. Avrebbe senso in qualche circostanza, soprattutto in decisioni nette prese decidendo di non andare a vedere lo schermo. Qualcuno dovrebbe intervenire, ma chi? E sarebbe pure ora.

Parlando del campionato, la Juventus finalmente ha fermato la propria corsa, tra l'altro allo Stadium. Aperitivo delle prime volte: pareggio bianconero e non gol di Piatek. La superiorità juventina è sembrata esagerata, ma per mantenere un campionato con senso oltre novembre è stato un bene. Cristiano Ronaldo non sembra turbato dalle voci sul suo conto, vediamo se Report lunedì darà qualche grattacapo al mondo Juventus. Detto questo la squadra di Allegri è pronta per vincere tutto. Piatek, invece, richiesto dai tifosi polacchi nella sconfitta di Chorzow contro l'Italia, è davvero un gran jolly pescato dal Genoa. Pare già pronto per una big, la Roma appare parecchio avanti perché ha bocciato Schick e Dzeko deve rinnovare: ieri i fantasmi si sono visti tutti, anche per Di Francesco.

Infine qualche voce di mercato: Monaco in vendita, Paquetà già preso nonostante le inchieste interne (ci sono le elezioni nel club brasiliano), la Juve è forte su de Ligt e Rabiot, l'Inter su Barella. Pare già mercato, nonostante siamo solamente alla seconda decade di ottobre.