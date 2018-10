Conte ipotesi concreta per il Real, Florentino pronto a tutto per avere anche Hazard. Milan, che colpo Paquetà. Under verso il rinnovo fino al 2023. Napoli a breve l’accordo con Zielinski, per gennaio non sono previste operazioni in entrata

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Lopetegui, Conte, Real e Chelsea. Il mese di ottobre potrebbe regalarci un’altra interessante rivoluzione in panchina. Florentino Perez non è soddisfatto del rendimento del suo allenatore, fortemente voluto in estate dopo l’addio di Zidane e ora sta pensando in maniera concreta ad Antonio Conte. Florentino vuole vincere, Lopetegui sta facendo grande fatica. Il Real in questo momento è una squadra in crisi d’identità, non segna da quasi 7 ore, per la precisione da 409 minuti comprendendo Liga e Champions League. In campionato ha conquistato 14 punti in 8 partite. E il 28 ottobre c’è il Clasico con il Barcellona. Insomma o il Real riparte o si cambia. E qui entra in ballo Conte, che è ancora sotto contratto con il Chelsea fino a giugno 2019 (con un ingaggio da 11 milioni di euro) ma che si potrebbe liberare per un club come il Real. È insomma un nome molto caldo da monitorare con attenzione. Florentino guarda anche al mercato di gennaio. Ronaldo ha lasciato un vuoto che non è stato colmato. Ecco perché farà di tutto per strappare al Chelsea già in inverno Eden Hazard. Il belga anche in questi giorni ha ribadito il suo sogno di giocare nel Real e prima o poi questo accadrà. Serve però un’offerta clamorosa per far vacillare il Chelsea, che tra l’altro grazie al lavoro di Sarri è destinato a lottare fino in fondo per vincere la Premier. Si è mosso alla grande il Milan. Paquetá è un grande colpo, il giocatore che serviva per aumentare la qualità a centrocampo. Un affare da 35 milioni di euro. Accordi totali raggiunti con il Flamengo. Un’operazione firmata Leonardo che ha visto nel brasiliano il profilo più giusto per rendere il Milan ancora più competitivo. Manovre di rinnovo invece in casa Roma. Per Under, che piace a mezza Europa, Monchi ha già iniziato a trattare per trovare un accordo fino al 2023 con l’inserimento di una clausola rescissoria. Il nodo è questo ma c’è la volontà reciproca di raggiungere un’intesa. Altri passi in avanti del Napoli per il prolungamento di due anni del contratto di Zielinski, con importante adeguamento economico. Giuntoli sta cercando di far quadrare tutto in tempi brevi. Se ci dovesse essere una clausola rescissoria l’obiettivo è portarla intorno ai 100 milioni di euro. Ci sono tutti i presupposti per arrivare presto alla fumata bianca. Intanto per quanto riguarda la sessione invernale non ci dovrebbero essere clamorose sorprese in entrata, il Napoli resterà fondamentalmente così.