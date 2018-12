Di Francesco merita ancora fiducia, a gennaio 2 acquisti. L’Inter si inserisce nella corsa a Tonali, per Gabigol spunta l’ipotesi Premier. Milan per la difesa uno tra Christensen e Cahill. Fabregas più di un’idea ma costi alti

Di Francesco e il futuro. Un futuro ancora giallorosso. Merita fiducia anche se la sconfitta con il Real ha fatto riemergere i soliti problemi, soprattutto la mancanza di continuità. La partita di martedì sera va analizzata bene. Il primo tempo è stato molto buono. Casomai è inspiegabile la fragilità della squadra, che dopo il gol di Bale si è persa e spenta subito. Domani all’Olimpico arriva l’Inter, un bel test, che ci dirà come sta veramente la Roma. Tra infortuni e acquisti che non stanno rendendo, il tecnico abruzzese tanto più non può fare. Cambiare ora non sarebbe la mossa giusta, ma niente si può escludere, così va il calcio. Paulo Sousa è un nome da monitorare ma la soluzione migliore per me resta sempre Di Francesco. A gennaio servono un paio d’acquisti. Van de Beek piace tanto, ma non è il solo. C’è anche Denis Suarez, profilo nel mirino anche del Milan. Un dato positivo però c’è: la Roma è agli ottavi di Champions League con un turno d’anticipo e non è poco. L’Inter invece a Londra si è un po’ complicata la vita, ma si sapeva che il girone era di ferro e quindi si giocherà la qualificazione negli ultimi 90 minuti. In attesa dell’annuncio di Marotta, la società si sta muovendo per il futuro. Anche Tonali si è aggiunto prepotentemente alla lista dei centrocampisti su cui lavorare in vista della prossima stagione. La crescita di questo ragazzo classe 2000 è impressionante e l’Inter lo sta seguendo con grande attenzione. Ausilio per gennaio deve trovare una sistemazione a Gabigol che rientrerà dal prestito al Santos. Il brasiliano ha estimatori in Premier League, ci fosse un’offerta adeguata l’Inter potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo. Continua senza sosta anche il giro d’orizzonte sul mercato di Leonardo e Maldini. Le operazioni in entrata dovrebbero essere due, più Ibrahimovic, per il quale la trattativa è molto avanti. I rossoneri sono in attesa della sentenza Uefa che sarà fondamentale anche per capire gli effettivi margini di manovra. Per la difesa Christensen è una possibilità concreta ma occhio anche a Cahill, entrambi del Chelsea. Più complicato il discorso a centrocampo. Qui il Milan deve piazzare la mossa giusta. Il giocatore ideale anche per sostituire Biglia sarebbe Fabregas, ma ci sono tante questioni da risolvere, in primis l’ingaggio. È vero che lo spagnolo è in scadenza di contratto, ma il club inglese non intende fare sconti e quindi la strada non è in discesa. Il Milan sta cercando di trovare la via giusta. Infine il Napoli. Giuntoli sfrutterà la sessione invernale per porre le basi in vista di giugno. In attesa del ritorno di Meret, il

club azzurro si ritrova in casa un’ottima alternativa. Il rendimento di Ospina finora è stato sicuramente positivo. Se il portiere colombiano arriverà alla 30 partita ufficiale, ci sarà il riscatto automatico a 4 milioni di euro