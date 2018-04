Il Napoli forte su Denis Suarez. Ghoulam, lo United pronto a pagare la clausola. La Roma su Barella, ma attenzione anche a Kovacic. Per la Juve Allegri è intoccabile, ma dipende da lui. Simone Inzaghi prima alternativa

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

C’è anche Denis Suarez nella lista del Napoli. L’esterno offensivo spagnolo già questa estate era stato un obiettivo importante di Giuntoli, che aveva sondato il terreno anche a gennaio. Niente da fare perchè il Barcellona ha sempre risposto no, facendo partire solo Deulofeu. Per giugno la situazione invece potrebbe anche cambiare. Il Napoli è pronto a stanziare 30 milioni di euro per un giocatore che sarebbe utilissimo per gli schemi di Sarri. Intanto il Manchester United è sempre più deciso a sferrare l’assalto a Ghoulam, pagando la clausola rescissoria. L’alternativa è stata già bloccata da tempo ed è Grimaldo del Benfica. Sul fronte portieri, esce di scena in maniera definitiva Rulli della Real Sociedad, che in questa stagione non ha convinto. Il borsino rispetto ad una settimana fa è un po’ cambiato, visto che Leno del Leverkusen è stato affiancato da Rui Patricio dello Sporting Lisbona. Subito dietro c’è Perin. Il Napoli non ha fretta perché sa bene quanto sia delicato il ruolo del numero uno e come sia complicato sostituire Pepe Reina. Anche la Roma sta programmando la prossima stagione. Monchi sta vagliando varie possibilità. Gli sforzi sono concentrati sul centrocampo dove Cristante è ancora la primissima scelta. Un altro giovane che piace tanto è Barella. Un grande colpo ad effetto sarebbe Kovacic. Qui però siamo più vicini al sogno, anche perchè il Real non ha tutta questa voglia di metterlo sul mercato, nonostante i suoi spazi a Madrid con Zidane siano veramente ristretti. Arrivo alla Juventus. Già da tempo è iniziato un periodo di riflessione sulle strategie da attuare. Di sicuro il ringiovanimento della rosa è il primo punto. La posizione su Allegri è chiara: per la società è intoccabile, i risultati parlano per lui, in più c’è anche un contratto fino al 2020. Che poi all’estero Paris Saint Germain e Chelsea siano molto interessate al tecnico livornese è vero, il dubbio eventualmente riguarda le motivazioni. Allegri dovrà valutare bene se il ciclo aperto quattro anni fa può proseguire oppure no. Simone Inzaghi è il profilo che intriga di più casomai dovesse esserci un addio. Una risposta importante Allegri potrebbe averla anche dal mercato, visto che per l’immediato futuro ci sono diversi nodi da sciogliere. In difesa sono da sistemare le due fasce considerate le partenze di Lichtsteiner e Asamoah. Su Alex Sandro la resistenza si è un po’ allentata, nel senso che a giugno il brasiliano può anche andare via ma servono almeno 45 milioni di euro. Il problema è trovare un sostituto all’altezza e non è per niente facile. Il centrocampo potrebbe perdere Marchisio e Sturaro. Davanti tutto ruota intorno a Mandzukic, che punta ovviamente a giocare di più. L’anno scorso il passaggio al modulo a quattro stello lo aveva aiutato a ritagliarsi un posto da attaccante esterno. Ora la situazione è diversa, anche se per il centravanti croato la Juventus resta sempre la prima scelta.