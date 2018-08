Inter, assalto a Vrsaljko e Dembelé. Per Milinkovic Savic ora c’è il Real. Higuain e Rugani verso il Chelsea, che pensa anche ad Alisson. Florenzi rinnova fino al 2023

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

L’Inter non si ferma e tenta il doppio colpo. Ausilio continua a lavorare per provare a chiudere altri due acquisti. A centrocampo l’obiettivo è Dembélé. Il belga è fortemente tentato dall’idea di misurarsi nel campionato italiano. La presenza di Nainggolan è uno stimolo in più per credere nel progetto nerazzurro. La difficoltà dell’operazione sta nel trovare la formula giusta, tenendo presente che il giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2019. A Dembelé potrebbe poi essere prospettato anche un futuro in Cina con la maglia dello Jiangsu Suning. Non è però da escludere che resti ancora una stagione in Inghilterra. L’altro tassello che manca è l’esterno destro. Qui il preferito è senza dubbio Vrsaljko. I contatti con l’Atletico Madrid vanno avanti, c’è l’ok del giocatore, non ancora quello dei colchoneros, la trattativa prosegue. L’Inter punta al prestito oneroso con diritto di riscatto. Ci sono anche due alternative. La prima è Darmian, che il Manchester United è intenzionato cedere. Il problema resta la valutazione. Attenzione però sempre alla Juventus, che rimane in agguato sull’esterno dei Red Devils. L’altra è Zappacosta, fortemente voluto da Conte l’anno scorso, e che ora il Chelsea potrebbe anche far partire. A proposito, con l’arrivo di Sarri a Londra ora inizierà l’assalto a Higuain e Rugani. Per Malcom, il Bordeaux al momento non ha aperto spiragli. Anche il Napoli è in movimento per il difensore. Trovare un sostituto di Hysaj non è facile. Lainer era il giocatore giusto ma il Salisburgo ha tirato troppo la corda salendo fino a 15 milioni di euro. E su queste cifre il Napoli si è fermato. Giuntoli è al lavoro anche su altri profili. Uno di questi è Sabaly del Bordeaux, ma c’è anche Arias, esterno del Psv e della nazionale colombiana. L’infortunio di Meret non dovrebbe portare all’acquisto di un altro portiere. L’idea è quella di prendere un terzo di esperienza, che possa dare garanzie in caso di bisogno. Dopo aver ceduto Felipe Anderson, per la Lazio è tempo anche di entrate. Praticamente preso Wesley, attaccante del Bruges, si valutano altre opportunità per dare ad Inzaghi qualche opzione in più. Intanto su Milinkovic Savic non si registrano particolari novità. Il Real Madrid resta in posizione d’attesa ma presto potrebbe presentarsi con un’offerta da 100 milioni di euro. Bisognerà vedere se Lotito abbasserà le sue pretese, perché allo stato attuale chiede molto di più. Florentino Perez non ha ancora deciso di affondare il colpo su Alisson anche perché sta trattando parallelamente De Gea e Courtois. Il portiere della Roma ha molto mercato e nelle ultime ore il Liverpool si è fatto vivo con argomenti seri: i Reds sono pronti a presentare una proposta da 60 milioni. Occhio anche al Chelsea. Monchi è però pronto a ritoccare e ad allungare il contratto ad Alisson fino al 2023 a cifre da giocatore top. A questo punto l’ultima parola spetta al brasiliano. Per i giallorossi c’è un’ottima notizia in arrivo: Florenzi nei prossimi giorni rinnoverà per altri 4 anni.