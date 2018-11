Inter, con l’arrivo di Marotta piano scudetto in un paio d’anni. Uno tra Barella, Milinkovic e Modric in estate. Il Milan su Christensen e Sensi. Tante offerte per Kean, la Juventus per ora valuta. Asta per Todibo. Roma occhi su Van de Beek

Direttore Radio Montecarlo Sport

Il viaggio in Cina di Marotta ha posto le basi per l’Inter del futuro. L’obiettivo è una crescita ulteriore per diminuire il gap con la Juventus e tornare a lottare per lo scudetto. L’obiettivo è creare un mix tra giocatori giovani ed esperti in grado di formare una squadra altamente competitiva anche in chiave Champions League. Si parte dall’idea che Icardi e Skriniar debbano essere due capisaldi fondamentali. Sia il capitano che il difensore slovacco desiderano restare a Milano. Il primo passo sarà blindarli. Nel caso di Icardi allungando il contratto almeno di un anno, fino al 2023. Resta sempre da valutare il discorso della clausola. Anche la trattativa per Skriniar è un argomento centrale. Detto questo, per il centrocampo un nome forte rimane Barella, che già in estate i nerazzurri avevano messo nel mirino. Il suo valore anche dopo le partite con la Nazionale è salito intorno ai 40 milioni. Tra i giocatori seguiti c’è anche Milinkovic Savic che a giugno potrebbe lasciare la Lazio ma è chiaro che tutto dipenderà dalle richieste del presidente Lotito. Occhio sempre anche a Modric. In entrata, per la difesa, interessa tanto anche Andersen della Samp. Da valutare invece le posizioni di Perisic e Brozovic, che hanno tanto mercato. Chi ha bisogno di intervenire subito a gennaio è il Milan. La questione Ibrahimovic è più che aperta, la possibilità di trovare un accordo c’è, anche se al momento i rossoneri hanno altre priorità. In difesa oltre a Rodrigo Caio del San Paolo c’è anche un’altra pista da seguire che porta al Chelsea. Dopo la trattativa per Bakayoko potrebbe aprirsi un canale per il centrale danese Christensen, che da quando è arrivato Sarri non sta trovando molto spazio. Per ora è un’idea vediamo se nelle prossime settimane prenderà corpo. Intanto per il centrocampo, oltre al solito Paredes, il Milan sta cercando di capire i margini di manovra su Sensi, reduce tra l’altro da una grande partita con la Nazionale a Genk contro gli Stati Uniti. Il Sassuolo e De Zerbi lo ritengono una pedina fondamentale ma Leonardo sta pensando di fare un tentativo. La Juventus sta ricevendo molte richieste per Kean, anche all’estero. Il Marsiglia sta aumentando il pressing. Intanto Pogba rimane un’opzione da seguire soprattutto per la prossima estate, ma anche Rabiot, che non ha ancora rinnovato con il Paris Saint Germain, viene monitorato. I bianconeri sono anche su Todibo, centrocampista rivelazione del Tolosa, classe ‘99, che piace tanto anche a Inter e Napoli. La Juventus continua a monitorare la situazione di Lorenzo Pellegrini, che è entrato pesantemente nel mirino del Manchester United. A proposito di Roma, Monchi oltre ad Herrera del Porto è sulle tracce anche di Van de Beek, un altro dei grandi talenti della scuola Ajax. L’obiettivo è battere la concorrenza. Il club olandese è pronto a scatenare l’asta.