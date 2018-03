Inter, Deulofeu ha detto sì. Arriva se Coutinho va al Barca. Pressing per Politano. Icardi, il Real insiste. Il Milan cerca un attaccante fra Rafinha e Walcott, via Andrè Silva. Juve, Emre Can solo a giugno

© foto di Federico De Luca

Comprare senza soldi è l’ideona di Inter e Milan. Del resto le ombre cinesi ci sono e sono tante.

Per l’Inter, Spalletti è stato chiaro: “Non possiamo comprare Pastore e Mikhitarian”. Punto. E allora? Il duo Bono-Bruce che cantano e suonano alla grande, come sono stati definiti Sabatini e Ausilio, sta cercando di affidarsi ai prestiti secchi. Anzi, secchissimi.

Alla ricerca di un esterno che salti l’uomo, di un giocatore con fantasia e velocità, ecco che l’attenzione è ferma su Deulofeu. Motivo? Semplice. Il giocatore vuole andare ai mondiali, ma se non gioca nel club non ci andrà mai. All’Inter ha detto subito sì, tornare a Milano e nel campionato italiano è una soluzione stimolante. C’è da convincere il Barcellona che vorrebbe invece monetizzare per recuperare con gli interessi almeno quello che ha pagato l’estate scorsa per riprendersi il giocatore dall’Everton (12 milioni). E poi il Barca aspetta l’arrivo di Coutinho. Se il Liverpool lo molla subito come sembra, bene, altrimenti Deulofeu resta al Barca. L’Inter, comunque, lavora per il prestito secco, di più in questo momento non può fare per Suning e per l’Uefa. Stesso discorso per un altro giocatore che sarebbe l’ideale nel tridente di Spalletti, vale a dire Politano del Sassuolo. Prestito secco oggi con qualche gentleman agreement per il futuro. In questo caso, però, c’è da vincere la resistenza di Iachini e pure la concorrenza del Napoli. Qualcosa, comunque, i nerazzurri dovranno fare per dare alternative a Spalletti nella fase offensiva e soprattutto per tenere la zona-Champions che diventa vitale per la crescita e per il futuro dei conti. Attenti, però. Dalla Spagna rimbalzano continuamente voci attorno a Icardi. Perez lo vuole al Real e quando il presidente dei Blancos si mette in testa qualcosa, è difficile fermarlo. E’ vero l’amore di Icardi per l’Inter è vero che Wanda Nara lavora per un nuovo accordo, ma tutti sappiamo cos’è il calcio di oggi. L’allarme è suonato e suona.

Se è per questo, il Milan l’allarme lo ha sempre inserito. Cosa può fare a gennaio? Diciamo niente? Ecco. Però il problema del gol esiste e allora anche qui si potrebbero tentare dei prestiti. Via Andrè Silva a maturare, ha molte richieste dalla Spagna, lo prenderebbe volentieri anche Montella. In entrata? Le piste portano a Rafinha che vuole lasciare il Barca per giocare negli ultimi mesi della stagione. Ma si sarebbe offerto anche Teo Walcott, ai margini nell’Arsenal, sempre per lo stesso motivo: giocare per provare a conquistare un posto ai mondiali con l’Inghilterra. Tutte operazioni, naturalmente, da prestito secco. E tutte complicate. Gattuso ha chiesto anche un centrocampista per far rifiatare Kessie, ma non è facile trovare un muscolare di qualità.

Chi invece non ha problemi e sa benissimo cosa fare è la solita Juventus che sta chiudendo con Emre Can. Come abbiamo già scritto, il Liverpool è informato che i bianconeri tratteranno per portarlo via a parametro zero. L’operazione è per giugno. Primo perché il Liverpool ora non può perdere contemporaneamente Coutinho e Emre Can, secondo perché il turco-tedesco non potrebbe giocare in Champions e intaserebbe soltanto la panchina di Allegri. Partito invece, come previsto, Pjaca con destinazione Schalke 04. Tornerà sicuramente a fine stagione. I movimenti della Juve a gennaio potrebbero finire qui, anche se il Valencia insiste per Sturaro finito ai margini delle scelte di Allegri e non solo per gli infortuni.

Chi dovrebbe fare qualcosa, di sicuro è il Napoli. Le parole di Adl “siamo già in tanti”, hanno il sapore delle frasi di circostanza per depistare. Sarebbe un peccato non provare a dare a Sarri qualche alternativa, soprattutto in fase offensiva. Inglese nicchia, il Chievo ha paura di perdere un attaccante e andare in difficoltà. Verdi? Piace, ovvio. Può essere un’alternativa ai tre attaccanti, ma 25 milioni sono tanti. L’operazione col Bologna sembrava già fatta qualche giorno fa, l’accelerata ci sarà da lunedì quando il campionato si ferma. Adl però, deve stare attento anche alle richieste sui suoi giocatori. E’ vero che ha blindato diversi contratti, ma dall’Inghilterra raccontano di un Mou innamorato di Jorginho. Tutto rimandato a giugno, con lo scudetto o senza scudetto, comunque il Napoli sta programmando molte novità.