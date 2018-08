Juve: Darmian da monitorare, Milinkovic Savic resta complicatissimo. Il Milan vuole Immobile. Roma forte su Hector Herrera del Porto

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

La Juventus non si ferma e dopo aver piazzato nell’ordine 3 colpi come Perin, Emre Can e Cancelo sta lavorando su più fronti. La pista Darmian è da tenere sotto controllo. Finora il Manchester United ha sempre alzato il tiro e per questo non sono ci sono stati passi avanti, ma resta un obiettivo. La situazione di Alex Sandro è in divenire. Marotta e Paratici gli hanno proposto il rinnovo ma il giocatore non ha ancora dato segnali in questa direzione. Motivo in più per stare con le antenne dritte su Darmian, che la Juventus vorrebbe prendere spendendo non più di 12-13 milioni di euro. Per Golovin il messaggio è chiaro. La valutazione che ne fa il club bianconero non è superiore ai 20 milioni di euro più bonus. Il Cska Mosca continua a chiedere 30 e su queste basi la Juventus non è intenzionata a procedere. Tanto più che nelle ultime ore si è inserito anche il Chelsea. L’asta è proprio quello che vuole il club russo. Poi c’è il capitolo Milinkovic Savic. Per il centrocampista serbo,Lotito è fermo sulle sue posizioni. Non vuole mettersi al tavolo e parlare per una cifra inferiore a 130 milioni di euro. La Juventus per Milinkovic Savic sarebbe anche pronta a un super investimento ma non alle richieste del presidente della Lazio. Scatenata l’Inter che sta facendo un bel mercato. Politano è da considerare un ottimo acquisto, anche perché consente a Spalletti di avere un’ulteriore soluzione per le fasce. Ausilio però è in contatti continui con il Bordeaux perché vorrebbe trovare la chiave giusta per arrivare a Malcom. I francesi sono disposti a scendere dall’iniziale richiesta di 40 milioni di euro ma a patto che ci sia un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ed è qui che l’Inter non può spingersi oltre, ma i nerazzurri finché ci sarà qualche possibilità non molleranno di un centimetro. Certo se dovesse arrivare anche Malcom, a quel punto potrebbe essere fatta una riflessione su uno tra Candreva e Karamoh. Anche il Milan è pronto ad entrare in scena nonostante il provvedimento dell’Uefa per cui si è appellato al Tas di Losanna. Halilovic è stata una grande intuizione considerate le qualità del giocatore ma la campagna acquisti segue tre binari ben precisi: una punta centrale, una esterna e un centrocampista. Per il centravanti è tornato in auge Immobile, ma anche qui c’è da convincere eventualmente la Lazio a suon di milioni. Infine il Napoli. L’operazione Meret-Karnezis ha risolto in un colpo solo la questione portieri che rischiava di diventare particolarmente spinosa. Il cambio di allenatore, da Sarri a Ancelotti, ha modificato gli scenari ma Giuntoli ha saputo trovare la soluzione giusta per soddisfare tutti. Ora il ds azzurro deve sistemare la zona destra difensiva. In pole c’è sempre Lainer del Salisburgo ma occhio anche a Vrsaljko dell’Atletico Madrid. La prossima settimana sarà quella della cessione ufficiale di Jorginho al Manchester City con il conseguente annuncio di Fabian Ruiz, per il quale verrà pagata la clausola di 30 milioni di euro. La Roma infine è forte su Hector Herrera del Porto, che va in scadenza nel giugno 2019.