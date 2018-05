Juve, ora Allegri è più vicino a rimanere. Conte al Napoli difficile. Talisca e Coric per la Roma

La tentazione Arsenal c’è sempre, l’idea di rilanciare un club ambizioso come quello inglese non è tramontata in maniera definitiva, ma la novità ora è che Allegri potrebbe restare in bianconero almeno un altro anno. E questa è la conferma che nel mercato gli scenari cambiano in fretta. Una settimana fa i dubbi dell’allenatore livornese erano più grossi, tant’è che vi avevo parlato anche di alcuni eventuali successori in caso di addio (Simone Inzaghi, l’idea Carrera) ora però i pensieri sono diversi. E non solo perché è arrivata la quarta Coppa Italia consecutiva. Il pressing e la ripetuta stima della società stanno convincendo Allegri. Il tecnico ha apprezzato molto, in più gli è arrivato anche il messaggio che più di ogni altro si aspettava: la Juventus ripartirà con una squadra ancora più forte. E questo è lo stimolo giusto, per riprovarci soprattutto in Champions League. L’unico tassello che manca ancora e sfiorato con le due finali raggiunte in tre anni a Berlino e Cardiff. Una Juventus che non avrà più Buffon come leader in campo e nello spogliatoio ma pronta a fare una campagna acquisti di primissimo livello. Con nuovi arrivi come Emre Can, con un ricambio generazionale e chissà magari anche con qualche clamoroso ritorno come quello di Morata. A fine campionato l’incontro con Marotta e Paratici dovrebbe portare alla fumata bianca, salvo colpi di scena. Diversa la situazione di Sarri. La sensazione è che alla fine lascerà il Napoli. Se dovessi fare una percentuale ora direi 75 per cento che parte, 25 che resta. C’è da capire come. Mi spiego meglio: tecnicamente esiste una clausola rescissoria di 8 milioni di euro che scade il 31 maggio. Chi la paga si prende l’allenatore. Pochissime le possibilità che questo accada. Se non ci dovesse essere intesa sul progetto sportivo inutile andare avanti, un accordo per interrompere il rapporto alla fine si troverà. Giuntoli intanto sta già lavorando per la prossima stagione. Per la panchina come vi ho già detto va tenuto presente Paulo Fonseca, anche se De Laurentiis vorrebbe fare un tentativo con Conte, ormai vicinissimo ai saluti con il Chelsea. La lista degli allenatori italiani comprende anche Giampaolo, Simone Inzaghi e Gasperini. Occhio anche a Mertens. Ha una clausola di 28 milioni di euro e potrebbe anche andare all’estero, in Premier League. Anche la Roma sta lavorando in prospettiva. Monchi è a caccia di talenti e di giocatori pronti a decollare definitivamente. Per il centrocampo l’operazione in dirittura d’arrivo è quella di Ante Coric, gioiellino della Dinamo Zagabria, che sta facendo benissimo in Croazia. E’ un classe ’97, nazionale Under 21 ma nel giro anche della maggiore. Un’operazione da 10 milioni di euro. Ma come è stato scritto anche dalla redazione di Tuttomercatoweb va tenuta in grande considerazione la pista che porta a Talisca, attaccante di proprietà del Benfica, in prestito al Besiktas, che ha un diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro. La Roma è alla finestra, pronta a inserirsi.