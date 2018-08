Juventus, dopo Pjanic anche Alex Sandro e Rugani saranno blindati. Inter presto la fumata bianca per il rinnovo di Icardi. Immobile-Lazio altri 5 anni insieme

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Finito il mercato, è il momento dei rinnovi. La Juventus si è subito mossa con tempismo e ha blindato Pjanic fino al 2023. Tutto come da copione, visto che il corteggiamento di Real Madrid, Manchester City e Chelsea era reale. Cifre vicine ai 70 milioni di euro. Per cui era una mossa necessaria. Contratto da più di 6 milioni di euro netti a stagione. Il prossimo step in casa bianconera sono Alex Sandro e Rugani. Due giorni prima della fine del mercato,il Paris Saint Germain per il brasiliano ci ha riprovato. Niente da fare, per la Juventus sarebbe stato impossibile trovare eventualmente un’alternativa. Ma non c’era la minima volontà di privarsi di uno dei migliori esterni sinistri al mondo. Se l’offerta fosse arrivata ai primi di luglio e avesse superato i 50 milioni di euro, una valutazione la Juventus l’avrebbe anche potuta fare. E così ora l’obiettivo è prolungare il contratto di Alex Sandro di almeno altri due anni fino al 2022. Marotta e Paratici sono operativi anche sul fronte Rugani. Il difensore toscano in questa sessione estiva è stato più volte cercato dal Chelsea, che tra l’altro ha fatto due proposte, entrambe rifiutate dalla Juventus. La prima di poco superiore ai 40 milioni, la seconda vicina ai 50. Rugani è sempre stato un pupillo di Sarri, lo voleva già al Napoli e l’avrebbe portato volentieri a Londra. A settembre le parti si troveranno per l’intesa. Un matrimonio che andrà avanti fino al 2023 con un ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione. Anche in casa Inter è pronta l’accelerata per Icardi. Vi ho raccontato più volte che la volontà di Maurito è quella di restare all’Inter. E il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di perdere il suo bomber. Per cui la strada è segnata da tempo. Per Icardi si profila un contratto da quasi 7 milioni di euro, bonus, compresi, che sarà allungato di un anno, fino al 2023. A questo punto il nodo è capire anche il valore della clausola rescissoria, che attualmente è di 110 milioni di euro. Anche alla

Lazio ci sono grandi manovre in corso. Milinkovic Savic verrà blindato fino al 2023, ma ormai ci siamo anche per il rinnovo di Immobile. Lui è il centrocampista serbo stanno i giocatori con l’ingaggio più alto. Ciro, dopo i 29 gol in campionato dell’anno scorso, ha ricominciato alla grande con una vera magia nel match con il Napoli. Immobile firmerà fino al 2023, allungando di 2 anni, con uno stipendio che andrà a superare i 3 milioni di euro. Infine il Napoli. Si aspetta solo l’annuncio per il prolungamento di Luperto, classe 96, che piace molto ad Ancelotti per la sua duttilità, visto che può giocare sia a sinistra che al centro. Accordo raggiunto per il rinnovo fino al 2023. Poi Giuntoli si concentrerà su quello di Hysaj.