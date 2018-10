Juventus, Napoli e Roma su Piatek. Paratici segue anche De Ligt dell’Ajax. Ancelotti pronto a fermare il Psg. Per i giallorossi ipotesi Herrera del Porto. Lazio su Brahimi, Inter-Milan che derby

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Per Piatek è pronta a scatenarsi l’asta. L’avvio travolgente dell’attaccante polacco pagato appena 5 milioni di euro da Preziosi ha catturato l’attenzione un po’ di tutti. In Italia ci sono Juventus, Napoli e Roma. Il club bianconero là davanti ha problemi di abbondanza se si pensa a Cristiano Ronaldo, Mandzukic e allo stesso Dybala, ma la strategia è quella di stare in prima linea sempre e comunque. Piatek è un talento, ha tutto per diventare un grande bomber e proprio per questo è già monitorato. Rimanendo in casa Juve, Paratici sta osservando con attenzione anche la crescita di Tonali del Brescia, centrocampista che piace tanto anche al Chelsea. Sul fronte difensore è sempre calda anche la pista che porta a De Ligt dell’Ajax, che però ha una valutazione molto alta. Chi ha fatto i passi più concreti per Piatek è il Napoli. De Laurentiis ha confermato di averne parlato con Preziosi. Sarebbe pronta anche un’offerta di 35 milioni ma è chiaro che in questo momento il presidente del Genoa temporeggia. Se Piatek continua a segnare così da qui a giugno il prezzo può lievitare ulteriormente. Piccola parentesi anche sul calcio giocato. Mercoledì c’è il Paris di Cavani, un match fondamentale in chiave qualificazione e questo Napoli ha tutto per portare a casa un risultato positivo. Ritorno su Piatek. Anche la Roma è sulle sue tracce. Monchi sta valutando. Intanto Il primo obiettivo è allungare di un anno, fino al 2021, il contratto di Dzeko. C’è però da pensare anche al futuro. Questa sarà una stagione decisiva per Schick. Se il ceko non dovesse riuscire a dimostrare il suo valore, la Roma potrebbe prendere un altro attaccante e a quel punto Piatek sarebbe il nome giusto. A proposito, i giallorossi continuano a guardare con interesse a Hector Herrera del Porto, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. Anche la Lazio si sta muovendo in vista della prossima stagione. Riflettori puntati su Brahimi, altro gioiello che si potrebbe liberare a parametro zero. Su di lui c’è anche il Marsiglia ma Tare vorrebbe provare ad anticipare la concorrenza pur sapendo che non sarà semplice. A gennaio dovrebbe partire Cataldi, Empoli e Frosinone sono ipotesi concrete. Infine un pensiero anche su Inter-Milan. Sarà una grande sfida e non solo per il duello a distanza tra Higuain e Icardi. Mi aspetto anche una bella ed emozionante partita a scacchi tra Spalletti e Gattuso. E allora buon derby a tutti.