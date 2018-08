Editoriale L’Inter fa sul serio, la Juve saluta Emre Can, Roma e Napoli non solo portieri. Il Milan in attesa: è un mercato mondiale 21.06.2018 07:37 di Luca Marchetti articolo letto 69089 volte © foto di Federico De Luca Sono i giorni dell’Inter. Fra le cessioni per rientrare nei paletti del FFP e gli acquisti per dare a Spalletti una rosa di primo livello non si può non partire dai nerazzurri. Di Nainngolan sappiamo ormai quasi tutto. Non diciamo che bisogna solo scrivere ma quasi. La Roma ha individuato le contropartite tecniche per completare l’affare. Una era Zaniolo, uno dei protagonisti della Primavera vincitutto. L’altro è Santon, anche lui prodotto del settore giovanile dell’Inter, che sembrava essere uscito dai radar delle cessioni dopo la buona stagione appena conclusa. La Roma invece ha puntato lui. Così l’Inter dovrà mettere un cash fra i 20 e i 22 milioni di euro e poi trovare la valutazione giusta insieme alla Roma dei due giocatori per arrivare ai 33-36 a cui si dovrebbe chiudere l’operazione. Senza dimenticare che anche Santon (oltre a Zaniolo) contribuirà al discorso plusvalenze. Poi una volta arrivati al 30 giugno (e con questa operazione più le cessioni al Genoa e Sassuolo, oltre a quelle di Nagatomo e di Kondogbia) e risolto il vincolo FFP l’Inter si concentrerà du Dembelé e - attenzione - Suso.

Nei giorni scorsi il suo agente è stato in sede all’Inter per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Suso ha una clausola con il Milan a 40 milioni, ma valida solo per l’estero. Anche il club rossonero è al corrente di questo approccio, è stato informato, ma prima di valutare aspetta un’offerta ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni l’Inter potrebbe inserire Candreva nell’operazione, il Milan – nel caso – punterebbe su Brozovic o Perisic che sono due giocatori che Mirabelli conosce molto bene per aver contribuito a portarli in nerazzurro. Poi sarà il tempo a dire se la trattativa potrà andare in porto, nel frattempo l’idea è stata buttata.

Poi Dembelé per il quale è stato prospettato un futuro in Cina dopo l’esperienza nerazzurra. Il mercato in Cina (dove lui vorrebbe andae) chiude il 13 luglio e lui è impegnato al Mondiale. Non c’è fretta quindi...

Senza dimenticare che poi ci sarà da completare la rosa con un terzino, in questo momento preferibilmente in prestito. Quindi per i vari Vrsaljko, Zappacosta e Darmian per il momento non è aria. Ieri in sede c’è stato anche il fratello di Arnautovic, che oltre a proporre i gioielli di famiglia (ma il ritorno di Marko sarebbe superoneroso) ha poroposto un terzino destro austriaco dello stoke: Bauer

La Roma con i soldi di Nainngolan va a prendere Pastore: accordo raggiunto in linea di massima con il giocatore (circa 4 netti) più bonus, anche quello con il PSG è a un passo (a 24 si dovrebbe chiudere). Ma la Roma in attesa di capire come si evolverà la vicenda Alisson si cautela intanto seguendo Meret e Areola, che piacciono anche al Napoli. Attenzione qui ai prezzi. Areola costa 35 per il PSG nonostante sia ad un anno dalla scadenza di contratto. Meret costa... 35 pure lui. E pensate che la Fiorentina (che si era mossa per prima su di lui) aveva offerto 20 milioni di euro (2 di prestito per due anni con obbligo di riscatto a 18 per non appesantire i prossimi bilanci visto che la Fiorentina non vuole assolutamente privarsi dei suoi gioielli ma anzi avrebbe voluto aggiungerne qualcuno) e si è sentita rispondere è incedibile. Quando sono entrate Roma e Napoli sulla scena il prezzo è quasi raddoppiato. La Fiorentina quindi costretta a uscire dalla competizione, ora vedremo chi la spunterà fra Roma e Napoli. O lui o Areola, quindi.

Nel frattempo la Roma prende Mirante, preso in uno scambio con Skorupski (oltre a 5 milioni di conguaglio) prendendo un portiere di sicuro affidamento e dando la possibilità a Skorupski di mettersi in mostra con molta più continuità.

Il colpo di giornata lo ha fatto però il Napoli. In arrivo Fabian Ruiz. Siamo infatti allo scambio di documenti con il Betis. Gli azzurri pagheranno la clausola da 30 milioni di euro e porteranno così il calciatore in Italia. Contratto quinquennale a 2.5 milioni l'anno e clausola rescissoria che verrà inserita ma che non è ancora stata definita. Farà le visite mediche quando finirà la crociera con la famiglia. Eh già la crociera: perché Ruiz a Napoli c’era già stato in mattinata! Tornerà per le visite.

La Juve ha bloccato Cancelo. L’operazione va soltanto formalizzata e ma definita meglio nei dettagli. L’accordo con il Valencia è stato raggiunto ma per arrivare alla chiusura definitiva va raggiunta l’intesa sulla formula del pagamento, visto che il Valencia ha necessità di FFP e la Juve no... intanto arriva Emre Can, in mattinata. Sembra ormai un acquisto di poco conto: è invece un grande colpo, per di più a parametro zero. La Juve ha incontrato anche il direttore sportivo del PSG Antero che era a Milano: durante il pranzo il dirigente del club francese ha proposto alcuni nomi ai bianconeri tra quei giocatori in esubero. Il Paris ha la necessità di vendere per il discorso che riguarda le plusvalenze e per questo ha proposto alla Juve profili come quello di Di Maria, Meunier, Lo Celso, Rabiot... Nessuno però ha incontrato il gradimento (oggi) dei bianconeri.

A Bologna oltre Skorupski è arrivato anche Santander del Copenaghen, piace Trotta. Al Parma trattano Stulac del Venezia (le parti si stanno avvicinando). Castro Cagliari si complica, a Torino aspettano che si sblocchi la telenovela Verissimo e la risposta di Bruno Peres. Viviano firmerà per lo Sporting Lisbona e Sportiello resta il favorito per prendere il suo posto.

