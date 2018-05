L’Inter punta decisa su Verdi. Su Chiesa tutte le big. Real, Paris Saint Germain e Manchester United in fila per Milinkovic Savic

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Motori accesi, il mercato sta decollando. Tutti a caccia degli esterni. E allora parto da Verdi. L’Inter lo segue da tempo. La Champions apre nuovi orizzonti e per questo servono giocatori duttili per lo schema di Spalletti, che è intenzionato a proporre un 4-2-3-1. E Verdi è una soluzione ideale, con un costo ancora abbastanza contenuto per le cifre che girano. Si parte da una base di 25 milioni di euro. A gennaio Bologna e Napoli erano praticamente d’accordo sul suo trasferimento ma lui ha preferito restare in rossoblù. Ora però è tempo di cambiamenti. L’Inter sta cercando di accelerare per portarselo a casa, ma deve fare in fretta perché all’orizzonte c’è anche la Roma. Ausilio comunque lavora su più tavoli e ha in testa anche altre alternative, una di queste è Politano, che dovrebbe lasciare il Sassuolo a fine stagione. Anche il Milan ha la stessa esigenza, per ora è in attesa del provvedimento Uefa ma farà sicuramente qualcosa. Un capitolo a parte lo merita Federico Chiesa. La sua crescita nell’ultimo anno e mezzo è stata pazzesca. Mezza Europa è sulle sue tracce. In Italia in tanti farebbero carte false per averlo. De Laurentiis lo ha chiesto più volte a Della Valle ricevendo sempre un no. E magari ci riproverà anche. Negli ultimi tempi pure la Roma si è interessata, senza tenere conto che anche Inter e Milan sono a caccia di un giocatore con quelle caratteristiche. La sua valutazione è schizzata già oltre i 50 milioni di euro. La Fiorentina però è intenzionata a resistere a ogni avance. L’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli porta a cambiamenti di strategia sia in entrata che in uscita. Per il portiere conferme su Areola del Paris Saint Germain, che è entrato decisamente in corsa, ma sono sempre vive le ipotesi Rui Patricio e Leno. In difesa il nodo è Koulibaly. Il Chelsea è fortemente interessato, ma gli azzurri sono decisi a respingere l’assalto. Solo un’offerta da 80 milioni di euro potrebbe far vacillare la società. Possibile la partenza di Jorginho.Guardiola lo vorrebbe nel suo City ma la richiesta è di 60 milioni, prendere o lasciare. Cominciano ad emergere in maniera chiara le prime mosse della Roma, che ha praticamente in mano Marcano, difensore classe 87 in scadenza di contratto con il Porto. Ancora fluida la situazione di Florenzi, per il quale non si registrano novità sul rinnovo. Se la Juventus dovesse davvero pagare la clausola rescissoria di Pellegrini, ci sarebbe bisogno di un altro forte centrocampista. E qui il nome più gettonato è quello di Cristante, che però è anche in orbita Lazio, in caso di partenza di Milinkovic Savic. Il serbo è il grande sogno di mercato della Juventus. Ma qui la concorrenza è più che agguerrita, perché Sergej è un giocatore top. Su di lui ci sono anche Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester United, pronte a muoversi concretamente. Servono non meno di 100 milioni di euro. Lotito non farà sconti a nessuno. La situazione è in piena evoluzione.