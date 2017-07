Milan grandi idee (Bonucci), Juve-Schick, Roma e gli attaccanti...

© foto di Federico De Luca

L'idea è ambiziosa, esattamente come il Milan del nuovo corso. Finora nessun contatto, neanche ufficioso, fra le società. Ma i rossoneri pensano a Bonucci. Hanno cominciato a sondare il terreno, a parlare con il procuratore del ragazzo (l'altro ieri Lucci era a casa Milan anche per Bertolacci, oggi chiusa al Genoa) per capire intanto le intenzioni di Bonucci e il suo guadagno (6 milioni netti al mese) e poi eventualmente tasteranno il polso alla Juve. Che finora ha sempre detto: non si tocca nessuno a meno che qualcuno non voglia andare via. È come se il pallone fosse (come succede spesso in campo) fra i piedi di Bonucci. Ora tocca a lui affondare il colpo: lasciarsi corteggiare dal Milan o rimanere ancora alla Juve. Di sicuro il Milan se dovesse avere ulteriori segnali di apertura da parte del difensore bianconero formulerebbe un'offerta alla Juventus. Ma da quanto? L'unica contropartita milanista che può interessare a Marotta e Paratici è De Sciglio da tempo seguito. Ma è a scadenza contratto quindi il cash che accompagnerebbe il suo cartellino dovrà essere considerevole, perché se anche Bonucci dovesse decidere di lasciare la Juve non certo il prezzo sarà di saldo. Prime schermaglie quindi, ma di un certo peso.

E il Milan non finisce qui: continua a sperare in Aubameyang che peò in queste ore sta continuando a trattare con il Tianjin. Va detto che però (a fronte della superofferta) nel frattempo non solo il mercato cinese sta per chiudere ma la squadra di Cannavaro ha già preso Modeste in avanti...

Poi c'è la questione Biglia, arrivato in serata nel ritiro della Lazio. C'è ancora distanza fra le parti ma ormai è in tira e molla destinato a finire com la cessione del ragazzo. Non a caso la Lazio abbia cominciato a guardarsi intorno per sostituirlo (Arslan e Lucas Leiva) mentre invece le schermaglie del Milan su altri giocatori (come Badelj per esempio) sembrano più che altro azioni di copertura. La Lazio non vorrebbe scendere ancora visto che Biglia è il capitano della squadra, il Milan pensa di aver già offerto molto per un 31enne a scadenza. Ma se vorranno chiudere l'operazione dovranno ammorbirsi entrambi

La Juventus invece dopo aver ufficializzato Douglas Costa cercherà di coaire come definire (o finire) la vicenda Schick. Ieri incontro a Milano con gli agenti del giocatore, nelle prossime ore il ragazzo farà altri esami e se dovessero andare bene allora non ci saranno problemi per il trasferimento, altrimenti i bianconeri vorebbero rivedere la formula e passare al prestito.

La Roma sta costruendo il suo reparto offensivo: dopo la chiusura della trattativa per Under si va definendo quella con il Sassuolo per Defrel (ballano le modalità di pagamento, particolare non banale) e c'è stato un contatto per Mahrez, con l'agente per capire la fattibilità dell'operazione. Richiesta 30 milioni di euro. Capitolo Nainggolan: c'è stato un contatto con l'agente del giocatore per il rinnovo. Nel fine settimana ci potrebbe essere un nuovo contatto stavolta con il giocatore presente. L'Inter continua a spingere per Dalbert, anzi è Dalbert che continua a spingere per l'Inter che è arrivata ad offrire 20 milioni di euro bonus compresi.

Poi ci sarà tempo di piazzare il colpo in avanti che aspetta Spalletti e il popolo nerazzurro: un colpo alla Suning non solo buono per il presente ma anche per il futuro.

Il Napoli chiuderà ufficialmente per Mario Rui una volta messi a posto i diritti di immagine mentre continua la caccia al secondo portiere: Diego Alves, Karnezis e anche Bravo del City. La situazione con Reina ancora non si è sbloccata, nel senso che c'è ancora freddezza. Il ritiro non ha aiutato a scongelare la situazione. L'Atalanta ha incontrato il Benfica per Cristante (i portoghesi hanno chiesto Petagna, senza esito) ma soprattutto l'Atalanta ha incontrato il Papu per il rinnovo: è arrivato! E avrà come compagno di squadra Orsolini: raggiunto accordo con la Juve per un prestito biennale e riscatto. Il Crotone tratta Mauricio dello Zenit che dovrebbe svincolarsi a breve, il Torino rinnova Baselli e continua a puntare Zapata. Il Genoa punta Butic (attaccante capocanonniere dell'Inter al Viareggio) e come detto prende Bertolacci. La Fiorentina ufficializza Martin Graiciar dallo Slovan Liberec. La Spal prende Polvani dal Pontedera, la Samp aspetta una risposta dallo Sporting Gijon per Meré e ha puntato Goldaniga e Ferrari del Sassuolo. Il Verona ha ufficializzato Hertheaux e ha ceduto al Bologna Ferrari. Tenetevi forte questa è solo la A, il mercato non finisce mai