Milan l’obiettivo per giugno è Depay. Juve per il centrocampo uno tra Pellegrini e Cristante. Inter per Bernard occhio al Chelsea. Il Napoli ripensa a Pereyra

Nato a Firenze il 6-10-1970, giornalista appassionato di calciomercato, dal febbraio 2018 direttore di RMC SPORT NETWORK

Il mercato è gia’ in fibrillazione. E questo, confesso, mi piace molto. Insieme alle radiocronache è la cosa che più mi diverte. Vado a ruota libera, magari rischiando anche di fare figuracce, perchè a marzo non ci possono essere certezze assolute. Comincio dal Milan, già sapete tutto di Reina e Strinic, e allora mi lancio dritto su Depay, che sta diventando un grande obiettivo per giugno. Il Lione si sa è una bottega cara, ma Memphis è considerato il profilo giusto per aumentare lo spessore offensivo di una squadra, che, Cutrone a parte, sta facendo fatica. In estate dovrebbe uscire Kalinic, per il croato c’è già un po’di movimento in Germania, anche se al momento nessuna offerta. Capitolo Donnarumma. Parto dal presupposto che Gigio vuole restare, il Paris Saint Germain però lo vuole a tutti i costi. Se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, una riflessione inevitabilmente verrà fatta. Più defilato il Real Madrid. Sul fronte Inter, tutto dipenderà da quale sarà il budget estivo e anche dalla qualificazione in Champions League. In questo periodo Sabatini e Ausilio stanno valutando anche i parametri zero. Asamoah è a un passo, se non ci sono colpi di scena, firmerà un triennale fino al 2021. De Vrji è molto vicino, ma non è ancora fatta. Bernard piace molto, il suo agente negli ultimi due-tre mesi e’ stato spesso a Londra, Arsenal e Chelsea sono fortemente interessate. E quando ci sono di mezzo loro tutto diventa complicato. La Juventus cerca il doppio colpo a centrocampo. Su Emre Can c’è poco da aggiungere. E’ un’operazione che parte da lontanissimo, da più di un anno. Il giocatore ha manifestato il suo gradimento ma fino a quando non c’è la firma tutto può sempre succedere. L’offerta è la stessa :4 anni di contratto con opzione sul quinto a 5 milioni di euro a stagione. Occhio ad altri due nomi: Pellegrini e Cristante. Infine il futuro di Buffon: ad oggi sono salite le possibilità che Gigi chiuda la sua carriera a fine stagione, ma ancora la decisione non e’ stata presa in maniera definitiva. E il portiere è diventata la priorità del Napoli. Fondamentale sarà l’indicazione di Sarri. Non so se in questa sosta ci sarà già l’incontro con De Laurentiis. Il presidente è pronto ad adeguare in maniera sostanziosa l’ingaggio al suo allenatore e a togliere la clausola rescissoria di 8 milioni di euro. I segnali sono positivi.Per il dopo Reina il Napoli intanto ha già bloccato Leno del Leverkusen ma non ha mollato Perin, che rappresenta la migliore soluzione possibile italiana. Dietro ci sono Rui Patricio e Rulli meno caldi ma non da escludere ancora definitivamente. A centrocampo c’è una pista da seguire.Attenzione a Roberto Pereyra, che già due anni fa era entrato nel mirino del club azzurro prima del suo trasferimento al Watford. In Inghilterra e’ tornato di grande attualità il nome di Koulibaly, ormai uno dei centrali difensivi piu’forti d’Europa. City e Chelsea stanno organizzando l’assalto. Il Napoli è irremovibile.