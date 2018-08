Milan si lavora su Bernard, Inter tra il sogno Modric e la pista Darmian. Napoli, Malcuit ed Ochoa i nomi caldi. La Roma ripensa a Herrera

Dopo il maxi scambio tra Milan e Juventus, il mercato procede spedito. I rossoneri dopo aver sistemato difesa e attacco con gli arrivi di Caldara e Higuain ora devono pensare al centrocampo. Serve un giocatore di qualità in grado di alzare il livello in un settore fondamentale. Bernard è un nome caldo. Il brasiliano svincolatosi a giugno dalla Shakhtar Donetsk ha già espresso il suo gradimento per la soluzione Milan. C’è da tenere presente anche il pressing del Chelsea. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro. A Leonardo piace molto anche Rabiot, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019. L’operazione non è per niente facile. La Juventus potrebbe anche non aver finito il suo mercato, ma molto dipenderà anche da quello che succederà con Pjanic. Il bosniaco è stato correggiato da Barcellona, Chelsea e Manchester City. In questo momento non ci sono segnali forti di partenza. E comunque si parla di non meno di 80 milioni di euro. È chiaro che se dovesse arrivare una proposta del genere la Juventus la valuterebbe. Sostituire Pjanic non sarebbe facile, servirebbero profili stile Pogba o Milinkovic Savic. Allo stato attuale la soluzione più probabile è che appena inizierà il campionato la Juventus rinnoverà il contratto a Pjanic alzando l’ingaggio dai 4,5 milioni attuali a più di 6 milioni. Intanto Pjaca lascia la Juventus, lo prende la Fiorentina con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro, diritto di riscatto a 20 e controriscatto a 26. In uscita c’e anche Sturaro mentre Rugani resterà. La Juventus ha rifiutato per lui quasi 50 milioni di euro dal Chelsea. Perso Vidal, l’Inter continua a coltivare il sogno Modric. Certo sarà fondamentale l’incontro che il giocatore avrà ad inizio settimana con Florentino Perez. Il presidente del Real non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire, ma se Il centrocampista croato chiedesse la cessione le cose potrebbero cambiare. È un’operazione che ha un grado di difficoltà altissimo, ma l’Inter aspetta un segnale. Un’eventuale strada da seguire potrebbe essere quella dello spostamento di Asamoah a centrocampo. In quel caso servirebbe un altro esterno in grado di giocare anche a sinistra e rientrerebbe in ballo Darmian, che è sempre in uscita dal Manchester United. Su di lui c’è anche il Napoli che vorrebbe fare questa operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che per ora Mourinho non è favorevole ad accettare. Giuntoli continua a lavorare su altre ipotesi. La più calda è Malcuit del Lille. Per il ruolo di portiere il favorito è Ochoa. In movimento anche la Roma, che dopo aver ufficializzato il rinnovo di Florenzi fino al 2023, si sta concentrando su un centrocampista. Visto che la pista N’Zonzi è diventata difficoltosa, Monchi sta pensando ancora ad Hector Herrera del Porto, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2019.