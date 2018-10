Editoriale Milan: un colpo in Brasile. Leicester: in arrivo un italiano, faceva il cameriere! E una Nazionale che non decolla... 11.10.2018 06:11 di Luca Marchetti articolo letto 39524 volte © foto di Federico De Luca Il Milan ha praticamente preso Paquetà, il primo colpo di Leonardo. Nella notte italiana, Globo Esporte aveva lanciato l'indiscrezione. Nel corso della giornata le conferme. Accordo raggiunto tra Milan e Flamengo per il centrocampista offensivo brasiliano classe '97. Il ragazzo arriverà già a gennaio, per circa 35 milioni più bonus, nonostante una clausola da 50 milioni di euro. Leonardo ha sfruttato l'ottimo rapporto con il Flamengo (lui comincia a giocare a calcio proprio lì) e con l'agente del giocatore, battendo la concorrenza (fra gli altri) del PSG. Dove gioca Paquetà: nasce trequartista a dire il vero e quindi ci sarebbe da chiedersi dove potrebbe utilizzarlo Gattuso che difficilmente ha derogato al suo 433. La verità è che (al di là di un'alternativa tattica in più) ultimamente ha cominciato a giocare da mezz'ala e proprio in questo ruolo ha cominciato ad imporsi come nuovo talento emergente del calcio brasiliano. Lo chiamano il 'Mago' e si ispira a Kakà, il suo idolo e il primo "colpo" di Leonardo come talent scout nella sua prima vita da dirigente rossonero.

E' stato il Milan dunque ad aprire le danze per il prossimo mercato invernale, ora toccherà alle altre trovare le soluzioni migliori per poter migliorare la rosa a disposizione. Forse 8 giornate (più le 2 europee) sono poche per fare valutazioni definitive, ma ogni squadra già sa quali possono essere le prossime mosse. Non resta che rimanere in attesa, sempre con grande attenzione.

Nel frattempo la storia più curiosa arriva dall'Inghilterra ma riguarda un italiano: si chiama Davide Lorenzo, ha 24 anni e fino a pochi giorni fa lavorava come cameriere in un ristorante il Petite Maison, uno dei più famosi di Nizza. Si era trasferito in Francia per stare più vicino alla sua ragazza. Il locale è frequentato anche da gente di calcio e lui al calcio è legato molto. Era nelle giovanili della Torino per poi passare a quelle della Juventus. Ma nonostante le premesse Davide non riesce ad imporsi: qualche prestito, soprattutto all'estero. Poi la decisione di finire con il calcio e cambiare vita. Finché nel ristorante dove lavora non arriva il proprietario del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, al quale Lorenzo si avvicina (dopo essersi fatto coraggio) e gli racconta la sua storia. Lo ha potuto fare perché ha imparato l'inglese quando ha provato l'avventura in America, nei Cosmos. Vichai lo ascolta, gli chiede se sarebbe disposto a giocare in Thailandia o in Belgio. E ci mancherebbe... certo. Così lo invita a Leicester a sue spese, ad allenarsi con la sua squadra. In prova. Ora Lorenzo ha una grande opportunità: e state certi che la sfrutterà fino in fondo per poter continuare a sognare di diventare un calciatore, avendo già avuto i primi apprezzamenti da Puel e dai suoi compagni di squadra.

Opportunità che invece non è riuscita a sfruttare la Nazionale Italiana. Ancora una volta una mancata vittoria. Stavolta dal sapore diverso, visto il primo tempo, giocato in maniera sbarazzina. Mancini continua nel suo progetto di crescita, prova soluzioni diverse, costretto anche da infortuni e da giocatori ancora non al top della forma (leggi Balotelli e Belotti). Il processo di costruzione di questa Nazionale è più lungo e più duro del previsto. Finite le amichevoli ora bisogna evitare l'ultimo posto nella Nation League per non retrocedere e iniziare nel peggiore dei modi questa avventura, nelle gare ufficiali. ASCOLTA Radio RMC Sport - Sport alla massima potenza ARTICOLI CORRELATI Pazzesca Champions, Italia protagonista. E non è proprio un caso...

