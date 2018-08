Editoriale Modric ancora attesa, Keita si tratta ad oltranza. Bakayoko convinto ora si fa sul serio. Portieri Napoli e quello del Chievo. Ultima settimana... 09.08.2018 07:58 di Luca Marchetti articolo letto 54653 volte © foto di Federico De Luca Doveva essere il Modric-day, nel bene o nel male, ma si è trasformato in un altro giorno di attesa. Tutto rinviato a data da destinarsi, forse venerdì, visto che le prossime ore saranno quelle di Cortouis e che Florentino non vorrà togliere la scena al suo portiere con la grana Modric. Che intanto si è allenato, in perfetto orario, ha parlato con José Angel Sanchez (il braccio destro di Perez) ribadendogli la sua volontà per almeno un'ora dopo la fine della sua prima sudata con la maglia del Real. Poi è andato a salutare Kovacic che partiva per Londra e alla fine si è chiuso in casa. In attesa dell'appuntamento con il presidente. Che nel frattempo - almeno così abbiamo interpretato - prende tempo per cercare di far cambiare idea al suo numero 10. Sanchez gli ha ribadito che non vuole venderlo, Modric che vuole accettare un'altra sfida. E l'Inter aspetta. Aspetta perché più di così non può fare. Si è messa nelle condizioni di poter abbracciare il centrocampista croato: perché se Modric decide di lasciare il Real lo farà solo per andare all'Inter. Altrimenti rimane a Madrid. Ma per capire quali sono le reali speranze dell'Inter bisognerà aspettare ancora. Con buona pace del popolo nerazzurro che aspettava la giornata appena conclusa con grande trepidazione... Interpretare i segnali non è semplice: non volersi confrontare subito da parte della società potrebbe essere sinonimo di trattativa, una trattativa completamente diversa da quelle a cui siamo abituati. E nel frattempo in Spagna parlano di Erksen, Thiago Alcantara e Milinkovic-Savic come prossimi obiettivi del Real. Tre centrocampisti: ma non significa molto, visto che se n'è andato anche Kovacic.

Meno ansia, forse perché è una trattativa più canonica, per la trattativa Keita-Candreva. Si lavora ad oltranza. L'intermediario dell'operazione, Roberto Calenda, sta cercando di scindere lo scambio di prestiti. Da una parte Keita, che l'Inter abbraccerebbe subito, dall'altra Candreva che ha bisogno di un po' di tempo in più per riflettere sulla decisione da prendere. Non perché il Monaco non sia di suo gradimento, ma perché lasciare questa Inter che sta nascendo non è semplice. E siccome il mercato francese chiude più tardi di quello italiano (in Francia, come in Germania e Spagna si chiude il 31) il Monaco potrebbe anche accosentire.

E' entrato nel vivo anche il mercato del Milan: per Bakayoko da oggi si comincia a fare sul serio. La chiacchierata che Pastorello e il fratello del centrocampista si sono fatti a casa Milan con Leonardo e Maldini. L'esposizione del progetto rossonero è stata più che convincente e ora parte la trattativa vera propria, per un prestito con diritto di riscatto intorno ai 35 milioni di euro.

Nel frattempo si muove anche il fronte cessioni: Antonelli ha di fatto chiesto di poter andare e ora su di lui ci sono Genoa ed Empoli. E per Kalinic all'Atletico Madrid si aspetta solo l'ufficialità.

A Napoli per il ruolo di portiere, oltre a Ospina e Ochoa (che rimane il preferito, ma al momento nessun accordo con i club, si continua a lavorare), torna in lizza anche Mignolet del Liverpool con De Laurentiis che evidentemente cerca un profilo internazionale.

La Fiorentina continua nella sua linea verde (a proposito è la squadra con l'11 titolare più giovane della serie A) e fra poco stringerà per Edimilson Fernandes dal West Ham in prestito a 900.000 più diritto di riscatto a 8 milioni di euro. Il centrocampista è davvero molto vicino, trattativa in fase avanzata e slegata da Carlos Sanchez.

Alla Lazio tiene banco la questione Milinkovic Savic. Come abbiamo detto in Spagna lo hanno inserito nella lista degli obiettivi del Real, il mercato inglese è praticamente fuori causa (chiuderanno alle 18 italiane). All'estero c'è solo il PSG che avrebbe i soldi che vuole Lotito per lasciarlo andare (sopra i 120 milioni di euro).

Colpo del Chievo che ha preso in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni di euro il portiere croato Semper della Dinamo Zagabria. 20 anni, lo avevano seguito anche Sampdoria e Bayern Monaco. Il Genoa pesca in Svizzera, Nuno Henrique, difensore centrale del 99, del Sion, campione d'Europa con il Portogallo mentre Biraschi ha rinnovato fino al 2022. A Parma Grassi e Sprocati sono sempre più vicini, all'Atalanta si continua a parlare per Soriano, a Frosinone fatta per Salamon dalla Spal, si valuta per l'attacco Trellez, attaccante colombiano del San Paolo e hanno chiesto informazioni per Giulio Donati, del Mainz. In attacco sempre al Frosinone non dispiace Matri, seguito anche dal Parma a cui piace Lapadula, a sua volta seguito anche dall'Udinese. La Samp continua a trattare con l'Amburgo Ekdal. La Spal spera di poter riaprire con il Torino la pista Valdifiori, mentre il Cagliari (che ieri sera ha salutato Cossu) vorrebbe chiudere definitivamente con il Gremio per Kannemann: offerti 5 milioni. Altrimenti l'alternativa è Tonelli.

Movimenti in uscita anche per la Juve che stranamente è in fondo a questo racconto: quello che doveva fare l'ha fatto. Ieri primo allenamento al completo per gli uomini bianconeri sempre sotto l'effetto CR7. Ora le attenzioni del mercato sono per i ragazzi: Clemenza che interessa a Parma e Palermo e Beltrame che dovrebbe tornare al Den Bosch ma per il quale c'è stata una manifestazione di interesse del CSKA Sofia.

In B il Cittadella potrebbe prendere o N'Zola o Malcore, il Palermo ha fatto un'offerta a Migliorini, a Lecce si allena Bovo, alla Salernitana fatto Di Tachio, a Foggia preso Wilmots, a Novara Germoni, Vitale e Minelli. Spezia vicinissimo a Crimi, Verona rinnova con Calvano.

