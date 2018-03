Napoli, 60 milioni di fatturato inutili. Il calcio italiano è vecchio, Juventus compresa

Nato a Bergamo il 23-06-1984, giornalista per TuttoMercatoWeb dal 2008 e caporedattore dal 2009, ha diretto TuttoMondiali e TuttoEuropei. Ha collaborato con Odeon TV, SportItalia e Radio Sportiva. Dal 2012 lavora per il Corriere della Sera

Partiamo da una notizia, vecchia di tre settimane, che è la cartina tornasole del perché il nostro calcio difficilmente si discosterà dalla Juventus, almeno in tempi brevi. Il Napoli della cessione di Higuain e del fatturato record in Champions ha avuto un utile di 66 milioni di euro. Sessantasei milioni. L'equivalente di un grande campione in più, l'equivalente di non fare il cambio Milik-Higuain, acquistando però gli altri dai Rog ai Maksimovic, passando per gli Zielinski e i Diawara. Quando Higuain decide di andarsene puoi però prenderne due da 50 milioni, non il solo Milik a 32. Per il polacco è stata sfortuna, ma vuol dire che non hai tentato tutte le carte per migliorare. Come quest'estate, perché una squadra che è arrivata terza a molti punti dietro la Juventus - che nelle ultime partite ha rallentato, altrimenti erano più di 10 - non sarà mai la candidata principe per lo Scudetto. Poi il Napoli sta facendo miracoli, è ancora primo (anche se la Juventus, vincendo in casa contro l'Atalanta, virtualmente lo supererebbe) e potrà giocarsi le sue carte. Ma non capire che il pressapochismo è cosa grave quasi quanto il non fare passi avventati per una paura economica lo è altrettanto. Vincere aiuta a guadagnare di più. Se il Napoli avesse vinto l'Europa League avrebbe un altro appeal. Invece deve sperare di battere la Juve. Non è facile.

Il calcio italiano è vecchio per questo motivo, ma anche in altri campi. Che sono quelli da gioco. La Juventus ha passato il turno con delle fiammate, con i campioni. Ma mentalmente è stata in balia del Tottenham per 3/4 dei 180 minuti complessivi. Il Milan probabilmente uscirà con l'Arsenal, facendo la figura dei pellegrini nel primo tempo di San Siro. La Lazio pareggia con la Dinamo Kiev, non la corazzata degli Shevchenko. Del Napoli abbiamo già detto (pur se la mentalità è la migliore), l'Atalanta è meno forte del Borussia ed è stata sfortunata, la Roma fa fatica con lo Shakhtar Donetsk. C'è un motivo: il nostro pallone vuole speculare per vincere. Ed è il motivo peggiore per cui usciamo dalle coppe. Facciamo un gol e poi tutti dietro a difendere, un difensore in più per un attaccante e poi è il palo a salvare Buffon. Lichtsteiner l'altro giorno ha cambiato la partita perché era un cambio decisamente più offensivo: fuori un centrale, dentro un esterno di difesa: prima c'era Barzagli su quell'out, non sale mai. E dovevi vincere, a Wembley. Il calcio dev'essere propositivo, alzare il baricentro e recuperare palla alto per difendere meglio. Invece concediamo sessanta metri facili agli avversari, poi per ripartire non sempre va bene come a Higuain-Dybala.

Servirebbero più campioni, alla nostra Serie A, questo è indiscutibile. Ma anche una mentalità da calcio europeo, non da catenaccio della buon anima del Paron Rocco. Altrimenti meglio tornare all'antica, con le marcature a uomo e il libero. Tanto in fuorigioco gli avversari non vanno praticamente mai già ora.