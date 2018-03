Napoli, le Feste di traverso!!! Milan, pazza idea Marchisio… Inter, tante idee, una sola certezza! Roma, Defrel pedina di scambio? E intanto Real e Barça…

Aspettando la Befana che “tutte le Feste si porta via”, il 2018 ci regala una prima sorpresa: il Napoli dell’osannato Sarri abbandona la Coppa Italia. In semifinale ci va la straordinaria Atalanta di Gasperini. Come tradizione vuole, le Feste non sorridono alla banda azzurra apparsa scordata e, ancora una volta, spuntata in attacco. Vero, al Napoli interessa soprattutto lo Scudetto ma uscire in questa maniera dalla Coppa Italia è un bello schiaffo alle certezze dei partenopei. Urgono nomi nuovi dal mercato, DeLa deciderà di investire soldi importanti? Dovrebbe farlo… E la Dea? La scorsa estate tutti erano certi che, viste le tante, nobili, partenze, la squadra si sarebbe persa per strada… L’impressione è che l’Atalanta di quest’anno sia ancora più forte di quella, meravigliosa, della scorsa annata…

Personalmente, in questi giorni (di lavoro ma anche di famiglia) ho goduto più per il calcio giocato che per le voci di mercato (che fa anche rima)… Gli inglesi sono davvero i maestri del football. Non so quante gare di Premier League mi sono visto e, ragazzi, non mi sono quasi mai annoiato (solo le conferenze stampa di Mourinho post match iniziano ad innervosirmi). Ma, si sa, gennaio è il mese delle mille voci di calciomercato e di qualche colpo “riparatore”. Infatti, oggi, alle 17.00, sarò a Sportitalia a disquisire, ovviamente, di calciomercato. Ultimamente penso tanto a Marchisio. Il Principino, tornato da mille infortuni, sta vivendo il momento più delicato (problemi fisici a parte) della sua carriera bianconera. Il prossimo 19 gennaio festeggerà le 32 candeline, età di riflessioni e cambiamenti. Nella stagione 2014/15, ha giocato 52 gare con la Juventus, poi è sceso a 32, 29 e quest’anno siamo a 10 (nelle ultime tre annate tante da “sostituto”). Mi chiedo: a chi farebbe comodo? E subito mi viene in mente il Milan. Lo so, c’è Biglia ma io, uno come Marchisio, lo vorrei sempre in campo, anche nella Juventus per intenderci. So che qualcuno al Milan ci sta pensando. Sarebbe una bella sfida per Marchisio, magari gioverebbe anche a Bonucci…

Come spesso accade di questi tempi, la squadra più “chiacchierata” è sempre l’Inter. Forse per colpa di Moratti, sembra sempre che, a gennaio, l’Inter debba comprare il mondo intero. Se la Longobarda dovesse mettere in vendita Aristoteles (citazione film L’allenatore nel Pallone), la Beneamata sarebbe in pole position. Che sia chiaro a tutti: salvo operazioni di contorno, se non parte Joao Mario (o Brozovic in alternativa), l’Inter non compra nessuno, neanche un nuovo addetto al giardino della Pinetina… E, se parte Joao Mario, si farà di tutto per far capire a Pastore che, se diminuirà le sue pretese economiche, all’Inter sarebbe accolto come un vero Re…

Parliamo anche della Roma. Lasciamo stare la “questione Nainggolan”. Non mi piace sentire qualunque essere umano bestemmiare ma non verrà ceduto per aver offeso Sua Maestà. Invece, attenzione a Defrel. L’ex Sassuolo, complice anche qualche problema fisico di troppo, non ha lasciato il segno in questi primi mesi giallorossi e potrebbe diventare una pedina di scambio. Magari proprio per arrivare ad un altro giocatore del Sassuolo, ossia Berardi…

Per ora siamo nel solito, grande ambito delle mille voci ma qualcosa accadrà. Di un fatto sono certo: il nostro mercato, di noi italiani, sarà di cambi/scambi, cessioni/vendite. Per i botti veri, quelli da Prima Pagina, credo che dovremo guardare alle due big della Liga, ossia Real Madrid e Barcellona. I blancos continuano a sognare Neymar ma stanno pensando comunque ad un grande nome per gennaio. I blaugrana vogliono, subito Coutinho. Insomma, il Clasico è sempre in gioco, anche sul mercato. L’impressione è che gli 84 milioni (esageratissimi) sborsati del Liverpool per van Dijk non resteranno, a lungo, la spesa più folle del mercato di riparazione… Come detto, da noi solo cambi/scambi e cessioni/vendite…